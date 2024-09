“Nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero”: Luis Jiménez confirma quiebre definitivo con Coté López

Al parecer el quiebre entre Luis Jiméz y María José López no tendría vuelta atrás, y es que el exfutbolista aseguró que conla modelo estarían separados hace casi un año y que ya firmaron los papeles de divorcio.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la pareja ha estado en ojo del huracán debido a su inestable vínculo durante estos meses, en donde volvieron y tras fuertes rumores sobre la mala relación de Coté con el hijo del exdeportista, el matrimonio llegó a su fin.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el mismo futbolista confirmó que ya no hay amor que los una.

“Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, partió explicando el exftubolista mediante sus historia de la mencionada red social.

“También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”, agregó el ahora exesposo de la empresaria.

Sin embargo, aprovechó el momento para dejar algo claro: “Y sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, no estoy súper bien así”, enfatizó.

El duro año de Luis

De igual manea, Jiménez habló sobre lo difícil que ha sido enfrentar estos dos últimos años debido a todos los cambios en su vida personal.

PUBLICIDAD

“Ha sido un año súper, súper heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos, difícil”, reveló el exjugador.

“Creo que ha sido, lo decía en algún momento, el año 2023-2024, ha sido sin duda el más difícil de mi vida, súper complejo. Con todos los proyectos que tenía por delante, ya no va a poder ser, entonces es como reinventarse, empezar de cero y nada, no es fácil pero siento que va a salir todo bien”, cerró en la plataforma.