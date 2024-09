“Quedé medio plop”: Priscilla Vargas contó que imprevisto al aire terminó con la filtración de su número telefónico

Un llamado al aire a una empresa de electricidad terminó siendo un gran dolor de cabeza para Priscilla Vargas. La animadora del matinal de Canal 13, “Tu Día”, se contactó con la empresa a propósito de los fuertes vientos que ocasionaron un masivo corte del suministro eléctrico.

“Hicimos una prueba al aire, usé mi teléfono para llamar a la compañía eléctrica porque en una comuna decían que no había respuesta de la empresa. La operadora me pregunta cuál es mi nombre y muy rápido dice: ‘usted me está llamando del +569...’”, relató la periodista a Las Últimas Noticias.

“No alcance a ponerlo en silencio y, como estaba al aire, con el micrófono se escuchó todo. Ahí quedé medio plop. Me paré del asiento y seguí hablando con ella, pensando que había pasado piola”, continuó relatando la animadora.

Sin embargo, el incidente no fue para nada discreto, tal como recordó Vargas. “No pasaron ni 15 segundos y comenzaron a llegarme mensajes de textos, de WhatsApp, videollamadas, llamadas normales. Me impacté con la rapidez de los chilenos, la agarraron al vuelo”, contó.

Priscilla Vargas Fuente: Instagram @pri.vargas.a

No le quedó de otra que cambiar el número

Priscilla Vargas contó que a los 10 minutos ya tenía 180 videollamadas por WhatsApp. “Sonaba todo el rato. Ya al otro día creo que más de mil mensajes y videollamadas”, dijo la animadora del matinal del 13. La comunicadora dijo que no respondió a las personas que la contactaban, e incluso si hubiese querido, la cantidad de llamadas y mensajes no dejaban de entrar.

“Lo que sí, en la ventanita que sale en la pantalla con los mensajes entraba pura buena onda, otros preguntando si era mi número, que les mandara un saludo. Otros me avisaron que mi número de teléfono se había escuchado al aire. Me quedé con la duda sí de un número del que tenía 95 mensajes”, recordó.

La solución era obvia: Priscilla tenía que cambiar el número. “Tuve que tomar la difícil y triste decisión de abandonar ese número telefónico tras tenerlo por 20 años. Es un suicidio comunicacional jajaja. Dejas atrás los contactos que me hice desde que era reportera”, lamentó.

“Además, pasa que la gente no me contesta ahora cuando les hablo (...) Le mandé mensajes a Andreita de vestuario del canal y no me contestó. Fui a verla y le digo que ya no me contesta los mensajes y me dijo que pensó que era una estafa, alguien haciéndose pasar por mí”, comentó la periodista.

“Tuve que empezar a mandar audios para que cacharan que era yo. Otra cosa que me pasó como una semana en que nadie me llamaba ni me mandaba WhatsApp porque no sabían mi número nuevo (...) Las redes sociales han sido mi gran aliado porque ahí cercanos me preguntan si cambié el número y ahí se los doy”, cerró Priscilla Vargas.