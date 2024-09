Jaime Vadell y Rodrigo Bastidas hablan de la profunda amistad que los une pese a la diferencia de edad: “Ha sido como un papá para mí en todo sentido”

Asegurando que el actor de 88 años, Jaime Vadell “ha sido como un papá para mí en todo sentido”, el también intérprete Rodrigo Bastidas, se referirá a la profunda amistad que los une, al sumarse a la conversación que este viernes 6 de septiembre tendrán Vadell y Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú” de Canal 13.

De acuerdo a lo que ambos contarán, la amistad comenzó a principio de los años 80, cuando Bastidas todavía estaba en el colegio y comenzó a trabajar en el teatro La Feria.

“Para mí Jaime ha sido una persona fundamental en mi vida, un padre, un maestro, ha sido todo. Ha sido un papá para mí en todo sentido, he aprendido mucho de él y siempre ha estado con un consejo. Ha sido mi figura paterna por muchos años. Mi papá falleció cuando yo tenía 17 o 18 años, y fue justo en el cumpleaños de Jaime. Eso es para mí una señal”, asegurará el actor.

Su amistad se mantiene desde ese entonces, y hasta hoy almuerzan cada 10 días y hablan largo por teléfono. “Para mí Jaime es un referente de vida, yo llevo más de 40 años copiándole su metodología de trabajo, su forma de pensar, su humor. Hablamos de todo, y Jaime nunca te va a decir algo predecible, siempre te sorprende con las respuestas. Eso es muy atractivo y entretenido, hace que tu vida se desordene”, agregará Bastidas.

Por qué Jaime Vadell sigue trabajando a los 88 años

La colaboración más importante entre ambos amigos se produjo en 2016, cuando estrenaron la obra “Viejos de mierda”, dirigida por Bastidas y protagonizada por Vadell, Coco Legrand y Tomás Vidiella.

“Yo consideraba que a los viejos en Chile no se les respetaba, se les metía en la cama o en un asilo. Quería hacer una obra con viejos empoderados, entonces la trabajamos juntos con Jaime, fue un trabajo colectivo. Nunca sospechamos ese éxito y me gustaba que se les rindiera un homenaje a los actores en el mismo teatro. Y yo tenía ganas de dirigirlos, nunca había dirigido a Jaime, y fue como un regalo para mí”, recordará Rodrigo Bastidas en torno a la producción.

La obra cómica tuvo a sus protagonistas hasta 2020 girando por todo Chile, con un éxito sin precedentes. “Yo pensaba que iba a ser un éxito, pero no a esa envergadura. Y si no fuera por la pandemia, seguiríamos girando”, confidenciará Vadell, añadiendo que la pandemia fue una catástrofe para él en lo laboral: “Yo tengo edad suficiente para no poder perder tres años, porque a estas alturas de mi vida eso representa como cinco. Creo que envejecí cinco años con la pandemia”.

La pandemia también fue catastrófica para el mundo del teatro en general, cuando Tomás Vidiella falleció de covid. Al respecto, Jaime recordará que de milagro no terminó él contagiado.

“Tomás se hospitalizó al día siguiente y no lo vi más. Sólo hablamos por teléfono, yo pensaba que estaba bien, pero de repente se puso gravísimo y se murió. Me llamó Rodrigo para avisarme, y con escuchar su voz no más dije ‘Chuu, cag… Tomás’”, contará Vadell.

Finalmente, Jaime Vadell contará por qué sigue trabajando a su avanzada edad. En ese sentido indicará que “trabajo hoy porque quiero y porque necesito trabajar. No debería hacerlo, porque tengo una suma de dinero que me permitiría vivir sin hacer nada, pero me da terror empezar a gastar y me baja una avaricia terrible, entonces que entren algunos millones es agradable”, puntualizará.