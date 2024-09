La placa liberó a 3 jugadores: Serán cinco los participantes que enfrentarán la temida octava noche de eliminación en Gran Hermano

Como la reduflación, la placa de eliminación de Gran Hermano Chile se redujo en tamaño y mantuvo su temido valor. Y es que en esta madrugada de viernes, el capítulo prime de “La casa más famosa del mundo” contó con tres salvaciones, logrando así zafar del poderoso voto popular que obliga a un jugador abandonar el encierro.

La primera salvación de la noche fue –de manera extraordinaria– mediante el famoso llamado del teléfono rojo , que entrega desafíos, recompensas o sanciones, y en este caso el mensaje era positivo, puesto que le dio la posibilidad a Manuel Napoli, que contestó, de salvar a quien quisiese de la placa de eliminación, incluyéndose a él: terminó eligiéndose.

Y a destacar, es que el jugador italiano había caído en placa por una sanción que recibió por parte del dueño de casa, debido a que protagonizó una intensa pelea con Angélica Sepúlveda y que también incluyó a Alexandra “Chama” Mendez: ambas castigadas, también. En el caso de la participante venezolana, esto trajo por consecuencia la renuncia de ella del reality.

La segunda salvación de la velada, que estuvo a cargo del líder de la semana, Patricio Esteffan , fue para la modelo brasileña Michelle Carvalho . El periodista de 42 años, antes de su decisión, argumentó que “Pensé respecto a la persona con la que más he estado acá, que más me ha acompañado, que ha sido mi partner, con la persona que he creado una relación de amistad muy linda, muy fuerte; a la que me encantaría seguir conociendo, a futuro obviamente, fuera de acá. Siendo muy fiel a mis emociones, que obviamente me encantaría que se quedara y que siguiera conmigo este camino: voy a salvar a mi Tamagochi (Michelle)”.

Por último, la jugadora que logró salvarse mediante sus propios méritos por la prueba de salvación, fue Linda Marcovich .

De esta manera, la placa final que determinará al octavo eliminado de la segunda temporada chilena de Gran Hermano –que se conocerá el próximo domingo 8 de septiembre– es entre Angélica Sepúlveda, Camila Andrade, Felipe Thompson, Pedro Astorga y Waldo Villarroel.