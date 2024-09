“Por eso me cagaro...”: La reflexión de Daniela Aránguiz tras infidelidades de Jorge Valdivia

Tras 17 años de matrimonio con Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz realizó una autocrítica en su rol como esposa, confesando que era una mujer “jodida” y, quizás, por ese motivo, le fueron infiel contó en el programa de Pedro Carcuro en Youtube, Pedro Pé.

PUBLICIDAD

En la el icónico periodista quiso indagar en cómo fue estar en pareja con una persona tan famosa y recordaron algunos episodios cuando la exchica Mekano le tocó poner mano dura para cuidar a su exmarido de las fiestas y se enfocara en su carrera de futbolista.

¿Cómo es eso de quitarle las llaves al Mago? Porque el Mago esconde las cosas... y que se las escondan a él...”.

Ahí, Aránguiz prendió el ventilador y aprovechó de “contar una talla que nadie sabe. Jorge se compró una moto y yo estaba embarazada, hace 16 años atrás. Y llega la moto a mi casa. Yo embarazada veo que baja una moto de un camión”, relató.

Se trataba de una moto de velocidad, por lo cual decidió esconderle las llaves “para que nunca las encuentre”.

“Abro con un cuchillo el piso flotante, metí las llaves ahí, le puse la ‘pata’ y le dije ‘Jorge, las llaves están debajo del piso’”. Tras esto, le dijo a Valdivia que lo hizo porque en su contrato el seguro no cubría accidentes, por lo tanto, “‘mientras estés jugando no podís manejar la moto y si no la quieres devolver la vamos a tener de adorno’”.

“Fui una esposa jodida”

Pero, esa no fue la única vez que tuvo que poner mano dura, lo que concluye, fue lo que comenzó a provocar el quiebre matrimonial.

PUBLICIDAD

“Fui una esposa bien jodida, por eso quizás me cagaron. Era la mamá. Yo creo que ese fue uno de los errores que cometí y llegamos a la separación, yo creo que por eso. Todo lleva a otra cosa... uno tiene que hacer un mea culpa, de repente”, señaló.

Finalmente, reviviendo las últimas polémicas protagonizadas con su exmarido y su nueva pareja Maite Orsini, Aránguiz bromeó que “se va a enojar conmigo porque estoy hablando de él”, sentenció.