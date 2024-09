“Vuelve el perro arrepentido”: Oriana regresó a ¿Ganar a servir? tras pelea con Pamela Díaz y se descargó contra Fran Maira

Oriana Marzoli volvió como toda una reina al reality de Canal 13, ¿Ganar o servir? tras salir del encierro luego de su pelea con Pamela Díaz. Retorno que generó alegría en sus cercanos y su pareja Facundo González y no estuvo exenta de polémicas con el resto de la casa.

“¡La reina ha regresado, bebés!” gritaba la española, mientras se subía en los hombros de Luis y saludaba a sus aliados. En la otra esquina, en tanto, La Fiera se burlaba con la frase “la que se fue solita, entra solita”. “Vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas”, agregó Faloon Larraguibel.

Pero, el mayor conflicto se generó con su examiga Fran Maira, puesto que no corrió a recibirla como sí lo hicieron Daniela Colett y Facundo.

¿Cuándo Fran dejó de ser mi amiga, que no me enteré? No voy a ir a pelear con ella para no darle protagonismo ¿Cómo se le ocurre no venir a saludarme? Ni la llamen, qué vergüenza”, criticó de entrada Oriana.

Finalmente, por recomendación de Botota, Fran se acercó al grupo donde estaba la española y le pidió un minuto para conversar, pero Oriana estaba soberbia.

Oriana Marzoli no perdona a Fran Maira

“¿Me pueden sacar esta muchacha de aquí? Puedo estar muy enfadada, pero yo fui tu apoyo en esta casa antes de que existiese tu noviecito. Yo en estos casos demuestro lealtad, apoyo, cariño de verdad. Entonces me quedó clarísimo que no voy a pelear contigo, pero ha sido una decepción gigante escucharte decirme que no quieres ni siquiera conversar sobre el tema (de Pamela)”, le contestó duramente Oriana.

“Las amigas están en lo bueno y en lo malo, cuando has estado mal te he escuchado y he sacado la cara por ti, y de lo mismo que te has quejado de tu amiga Guarén es lo que acabas de hacer tú: me has dejado de lado, y por la misma persona. Me has dolido en el alma, pero así es la vida, es cíclica y uno se lleva palos”, continuó la española, y quedaron en hablar más tarde con Fran.