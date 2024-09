“Entre realidad y fantasía”: Gabriel Prieto relató cómo fue despertarse del coma después de su complicación de salud

El actor Gabriel Prieto preocupó al país después de sufrir una falla multisistémica tras contagiarse con Covid. Él estuvo en un coma inducido y hospitalizado por meses tras este complejo cuadro de salud que sufrió a finales de 2022.

Él contó en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, que esto lo golpeó a finales de la pandemia tras recibir ya cuatro dosis de la vacuna. Prieto aseguró que estas complicaciones llegaron de un día para otro, él fue al estreno de su película “Consuegro”, y a los dos días comenzó a sentirse mal.

Una vecina lo vio tan mal que lo llevó al hospital, el actor se cayó antes de subirse al auto porque sus piernas se doblaron solas. “Llegamos al Hospital Doctor Luis Tisné donde finalmente estuve... me salvaron la vida. Realmente salud pública, los doctores y enfermeras top”, contó.

Al minuto de llegar al hospital, su vecina fue a buscar una silla de ruedas para llevarlo a Urgencias. “Volvió con la silla de ruedas, me sentó y volvió al auto para estacionarlo. Ese es el último recuerdo hasta un mes y medio después. No me acuerdo cuando me internaron, no me acuerdo cuando me entubaron, nada”, reveló.

Gabriel Prieto Captura: Todo va a estar bien de Vía X

Atrapado entre la realidad y la fantasía

Él se despertó a mediados de octubre, “más muerto que vivo, sin saber dónde estaba y ahí me empecé a enterar de todo lo que había pasado”, contó Gabriel Prieto.

“El primer recuerdo que tengo entre realidad y fantasía fue la final de la Copa del Mundo que ganó Argentina (18 de diciembre de 2022). Yo estaba en plena cag***”, relató el actor.

Su hijo le contó que estuvo con él y le contó lo sucedido. “Escuchaba los goles, yo no sabía qué era la verdad y que era mentira. Yo juraba que esto era una película, que a mí me habían contratado para hacer una película”, añadió.

Su amigo, el actor Rodrigo Bastidas, fue a visitarlo y durante este encuentro Prieto le reclamó por estar haciendo una película con él sin avisarle. El actor de “Machos” no sabía de qué estaba hablando. “Estoy acá en un set, están los camarógrafos, los actores son pésimos. Trajiste unas enfermeras y médicos que no saben actuar”, le dijo a Bastidas.

“Yo pensaba que de verdad eran actores, y yo decía ‘¿Dónde están las cámaras?’. Era muy incoherente”, recordó Prieto. Al ser consultado sobre cómo logró volver a la realidad, él dijo que a medida que venían las visitas a verlos, poco a poco se enteró de lo que estaba pasando.

Finalmente, Gabriel Prieto reflexionó que “cuando para atrás y digo ‘cómo estoy ahora en términos físicos y psicológicos, estoy mucho mejor a que cómo estaba antes de enfermarme’. Entonces, yo digo que si no me hubiese pasado algo tan extremo, a lo mejor no estaría ni aquí siquiera”.