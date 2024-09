¿Habrá ‘remember‘?: Raquel Argandoña y Hernán Calderón se darían una segunda oportunidad

En las últimas jornadas ha vuelto a estar en la palestra la familia Calderón Argandoña. Esto, debido a que el pasado viernes 30 de agosto la hija del matrimonio, Kel, tuvo su ceremonia de juramento para recibir el diploma de abogada. Eso sí, en esta ocasión los padres fueron quienes se robaron todas las miradas.

Precisamente, Pablo Candia , panelista de Zona De Estrellas , aseguró en el capítulo de este 6 de septiembre que Raquel Argandoña y Hernán Calderón estaría dándose una segunda oportunidad . A pesar de que, según el comunicador, aún no estarían oficialmente juntos, sí estarían tomando las riendas para volver a ser la familia de antes.

Como sostuvo el medio Tiempo X, Candia decidió confiar en una fuente cercana y apuntó a que los padres de la nueva abogada “Estarían más juntos que nunca y, al parecer, estarían intentando restablecer y retomar la relación amorosa que tuvieron en algún momento”.

El periodista por la Universidad Andrés Bello afirmó que La Quintrala (Argandoña) está feliz por el tema y que se ha referido en varias ocasiones a que quiere una pareja que no sea problema, sino todo lo contrario: un bálsamo de buenos momentos, con quien salir a pasear, a comer, y que la haga sentir regaloneada.

Cabe destacar que hace una semana, cuando se reencontraron Kel Calderón y Raquel Argandoña, y que generó una ola de comentarios de diversa naturaleza, Hernán padre aseguró en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) que “Las vi cariñosas y eso me causa una gran alegría. Para mí es lo máximo verlas juntas y bien. El tiempo tendrá que restablecer los vínculos” .

No obstante, la panelista de Zona De Estrellas, Claudia Schmidt, reveló que se contactó con Raquel Argandoña y desmintió estos rumores de un supuesto remember con Calderón.

“Esto no es así, hay una relación con Hernán Calderón que se quieren, se respetan como padres de dos hijos, pero en el ámbito amoroso no pasa nada. Al parecer no le gusta mucho que las cosas se mezclen”, señaló la modelo y presentadora.