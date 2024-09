Luis Jiménez rompió el silencio tras su anuncio de divorcio: “No tengo ninguna intención de tener una relación hoy”

El exfutbolista Luis Jiménez dejó a todos peinados para atrás después de confirmar una noticia, se está divorciando de Coté López. La pareja que se titulaba como la más sólida de la farándula nacional se disolvió después de un pedregoso año.

PUBLICIDAD

A finales de junio, la empresaria fue quien dio a conocer el término definitivo de la relación tras idas y venidas. “Esta vez no habrá vuelta atrás. Para Luis siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso, y nuestra hermosa familia. La decisión es de mutuo acuerdo”, declaró en su cuenta de Instagram.

Ahora llegó el turno de Jiménez para actualizar el estado del quiebre, y a través de sus historias, él confirmó que se encuentran en un proceso legal para formalizar su separación. “Nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”, confirmó

“Y sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, no estoy súper bien así”, concluyó Jiménez.

Por su lado, en el programa de farándula “Que te lo digo” la periodista Paula Escobar se comunicó con Coté López tras el anuncio del divorcio, pero ella prefirió no hablar. Actualmente, María José se encuentra de vacaciones en Italia.

Luis rompió el silencio

Luis Jiménez fue consultado por Página 7 sobre su separación tras su anuncio en redes sociales. “Es triste, es duro, pero nos queremos mucho. Fueron 18 años juntos, tenemos una hermosa familia. Hoy, nuestros caminos se separan, pero siempre seremos una familia”, partió contando.

“Para mí lo más importante es que sé que cuando yo no estoy en casa, mis hijos están con Coté, que es una tremenda mamá y ella siente lo mismo cuando están conmigo, así que la verdad es que estoy tranquilo”, continuó el empresario.

PUBLICIDAD

De igual forma, el exfutbolista aprovechó la oportunidad para desmentir rumores de que está en una nueva relación, esto después de ser paparazzeado tomando un café con otra mujer.

“Me puedo tomar un café con una mujer y no quiere decir que tenga una relación con alguien. Es súper fácil hacer noticia de algo que no es y lamentablemente no se dan el tiempo de aclarar las cosas, y quedan esas dudas”, explicó.

“Pero bueno, es parte de, he vivido toda la vida con esto, lo tengo aceptado. Pero mis hijas no, mi familia no, por eso me molesta. Estoy separado y no tengo ninguna intención de tener una relación hoy. Estoy 100% enfocado en mi familia y mis negocios. No es un momento ni me siento en condiciones de tener una relación con nadie”, cerró.