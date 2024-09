Fran Maira revela si continúa o no su romance con Austin Palao tras Ganar o Servir: “No lo veo hace un mes”

La influencer chilena Fran Maira se abrió sobre su actual relación con el peruano Austin Palao, en una sincera entrevista con Pamela Díaz en su programa de YouTube Sin Editar. Durante la conversación, Fran compartió detalles de la dinámica que ha tenido con Palao desde que ambos se conocieron en el reality show Ganar o Servir, transmitido por Canal 13.

En el programa, Maira y Palao rápidamente conectaron y comenzaron a salir, aunque su relación no ha estado exenta de dificultades. A lo largo del reality, los espectadores fueron testigos de algunos conflictos entre la pareja, lo que generó dudas sobre la estabilidad de su vínculo. Sin embargo, Fran asegura que la relación sigue en pie, aunque la distancia y sus compromisos laborales han dificultado las cosas.

“No veo a Austin hace como un mes, él se va a Brasil y yo tengo que trabajar. El 18 acá es súper fuerte y las tarifas son buenas, así que hay que facturar”, comentó Fran Maira durante la entrevista, refiriéndose a su apretada agenda en Chile, especialmente con las festividades patrias próximas a celebrarse. Las palabras de Maira dejan ver la realidad de una relación a distancia, en la que ambos deben priorizar sus carreras.

A pesar de la distancia física y de las semanas sin verse, la relación parece mantenerse estable, aunque no sin algunos desencuentros. “Ahora me llamó y le dije: ‘Ándate a la mie… porque no nos vemos hace caleta, así que chao’. Después me llama y me dice: ‘Te voy a ir a ver a Chile el martes’, y le dije ya bueno’”, relató Maira con humor, mostrando que la comunicación sigue siendo una constante en su vínculo con Palao.

“Nos vemos súper poco”

Cuando Pamela Díaz le preguntó sobre la naturaleza de su relación con Austin Palao, Maira fue clara al indicar que no siente la necesidad de formalizarla por ahora. “Llevamos 5 meses, porque yo cuento desde el beso, para mí yo estoy con él desde que empezamos a estar juntos y dormir juntos. Es harto tiempo, acá afuera nos vemos súper poco”, reveló.

En su conversación, Maira dejó claro que ambos están comprometidos el uno con el otro, pero que no han sentido la urgencia de hacer pública una relación más formal, como el “pololeo”, en términos chilenos. “Ninguno de los dos tiene intenciones de formalizar la relación o exponerla como que estamos pololeando”, explicó, resaltando que están en una etapa de conocerse mutuamente sin presiones externas.

“Estamos juntos, siendo fieles, nos estamos conociendo, pero uno nunca deja de conocer a las personas. Estoy con él y punto. Yo no duermo con cualquier persona, ni le presento mi familia a cualquier persona”, añadió Maira, poniendo en valor la exclusividad y seriedad de su relación, pese a que no está etiquetada bajo términos convencionales.