“Mi niña amada” y “veo tus ojos en paz”: Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca con conmovedor mensaje a 12 años de su partida

Este domingo, el actor chileno Benjamín Vicuña conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en redes sociales, recordando a su hija Blanca, quien falleció en 2012 a los seis años, luego de contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México, lo que que le causó una neumonía hemorrágica.

A 12 años de aquel doloroso suceso, Vicuña publicó una video en la que se ve su mano encendiendo una vela junto a una fotografía de Blanca, acompañada de un sentido texto que resonó profundamente en sus seguidores. “Hoy enciendo una vela y tu imagen se activa, es la manera que tengo de darle vida a una foto. Veo la profundidad de tu mirada, como si en ese instante me hubieses querido decir algo más. Veo tus ojos en paz y con algo de tristeza, con una mariposa en la cara que lo dice todo”, expresó Vicuña.

En su mensaje, el actor también reflexionó sobre la importancia de recordar a los seres queridos que ya no están. “Nuestras sombras son bellas. Honrar la vida es recordar a nuestros viajeros. El encuentro del día y la noche. El silencio responde cada una de las preguntas y en ese silencio habitas, mi niña amada”, añadió.

La publicación rápidamente generó una ola de reacciones, con miles de seguidores enviándole mensajes de apoyo. Comentarios como “Un beso al cielo blanca”, “Solo muere lo que se olvida” y “El amor no sabe de planos, y así ella ilumina todo”, reflejaron el cariño y la empatía que muchos sienten hacia la dolorosa pérdida del actor.

Blanca, la niña que quería volar

Cabe recordar que, el actor, rinde homenaje cada año a su pequeña Blanca. Incluso, hace un tiempo lanzó un libro en que relata de manera honesta y desgarradora, el duelo que vivió desde la partida de Blanca.

La revista Velvet dio a conocer algunos pasajes del libro “Blanca, la niña que quería volar”. “Cuando murió Blanca, ante mí se abrió una puerta que por apenas treinta segundos me permitió ver y entender todo. Pude ver desde la fragilidad lo pequeño que era este mundo, lo insignificante que era todo” , escribió el actor.

“Ante mí desfilaron la codicia, la avaricia, la ambición , la muerte. Esa visión, eso que me dejaron ver, duró apenas unos segundos. Después la puerta se cerró”, continúa en su relato.

“Pasaron diez años y me doy cuenta de que perdí esa visión. Estoy otra vez metido en el barro y eso me frustra. Volvieron las urgencias, los celos, la ambición, todo eso que pude ver tan mezquino, tan nada, tan innecesario. ¿Dónde quedó esa persona que pudo ver el mundo como desde arriba de una montaña? Me doy cuenta de que hay algo que no aprendí. Que volví a perder el foco. De todos modos tengo un hándicap: la peor experiencia de mi vida me hizo avanzar algunos casilleros en el escalafón. Me transformó para siempre y también me dio una salida, porque me obligó a ver a la muerte de frente y a tomar conciencia de la vida ”, se lee.

Además, comparte algunos crudos testimonios respecto a cómo vivió al interior de su matrimonio esta pérdida irreparable, y cómo el fallecimiento de Blanca fue un punto de inflexión para el término de su relación con Pampita.

“Durante los primeros meses, Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada: “ ¿Dónde está Blanquita? ”. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”.