Seguidores de Gran Hermano exigen sanción para Manuel por cortarle el pelo a Yuhui: Hasta Cony Capelli pidió su salida

Este fin de semana, un incidente en el programa de telerrealidad “Gran Hermano” ha causado gran indignación entre los seguidores y los mismos participantes. El protagonista del desafortunado suceso fue Manuel Napoli, quien se convirtió en blanco de críticas tras cortarle el cabello a su compañero Yuhui Lee, pese a que este le indicó que no lo quería demasiado corto.

PUBLICIDAD

El incidente se produjo cuando varios de los concursantes decidieron improvisar una peluquería dentro de la casa. Yuhui, siempre afable y dispuesto a participar en las actividades grupales, aceptó que Manuel le rebajara un poco su cabello. Sin embargo, lo que parecía ser un simple corte terminó en una situación humillante para el ciudadano chino, ya que Manuel, sin mediar consulta, pasó la máquina por toda su cabeza, dejando a Yuhui con un corte mucho más radical del que esperaba: totalmente rapado.

El momento causó una reacción inmediata entre los demás participantes. Michelle Carvalho, Camila Andrade y Linda Marcovich, entre otros, no ocultaron su descontento y expresaron su solidaridad con Yuhui.

Los seguidores del programa, que se manifiestan mayormente a través de redes sociales como X (anteriormente Twitter), comenzaron a exigir medidas drásticas contra Napoli, incluso pidiendo su expulsión. Algunos de los comentarios que más destacaron fueron: “Se pasó no solo tres pueblos sino que la Cordillera”, “no entiende lo que es un no” y “dejó traumado a Yuhui”.

La reacción de Yuhui

Linda, la gitana del programa, fue una de las primeras en hacerle ver a Manuel el impacto de su acción. “Hoy día te pasaste, igual deberías hablar con Yuhui”, le dijo, a lo que Manuel respondió: “Ya he hablado, yo con él voy a vivir juntos”. Sin embargo, Linda insistió: “Sí, pero uno igual se siente mal, a él le gustaba su pelo largo”. A pesar de las insistencias, Manuel restó importancia al tema, afirmando que “le queda bien” el nuevo corte a Yuhui.

Por su parte, Yuhui, en una conversación con Camila Andrade y Linda, se sinceró sobre cómo se sentía tras el corte. “No me veo lindo. Yo me imagino que la gente o mi familia no me va a encontrar lindo. No sé, si me preguntas si estoy bien, feliz no, me molesta, no, pero ya está hecho”, confesó, dejando claro que, aunque no estaba conforme, ya había aceptado lo sucedido.

Incluso, Constanza Capelli, ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano”, se sumó a las críticas. Si bien aclaró que en su rol como conductora los días viernes, trata de mantenerse imparcial, pero esta vez fue enfática en su opinión: “Lo que vi ayer del participante Manuel, francamente, me tiene enmierdada”, expresó. Capelli finalizó con un llamado a su comunidad de seguidoras: “Conystas, sáquenlo ya”.

El incidente ha puesto a Manuel Napoli en el ojo del huracán y sigue siendo motivo de debate tanto dentro como fuera del programa. Los seguidores esperan una respuesta por parte de la producción.