“A tu amigo no se le tira a la piscina cuando tiene fobia y no se le corta el pelo”: Michelle Carvalho inicia campaña para que Manuel sea el próximo eliminado de “Gran Hermano”

Michelle Carvalho fue una de las participantes de “Gran Hermano” que se molestó con Manuel Napoli tras haber cortado el pelo de Yuhui sin su consentimiento. Es por eso que la chica reality comenzó a trabajar en una ardua campaña para que el italiano sea el próximo eliminado de la casa más famosa del mundo.

Así es, durante el más reciente capítulo del reality de CHV, la brasileña le habló a sus fanáticos para pedirles que por favor voten en contra de su compañero de encierro.

Cabe destacar que las rencillas entre ambos vienen hace varias semanas, de hecho, Michelle habría sido una de las pocas personas que habló sobre la “obsesión” de Manuel con Alexandra “Chama” Méndez.

El mensaje de Michelle

Ahora, mirando directamente a la cámara, la jugadora comentó: “Pero que ustedes vean lo mismo que nosotros vemos aquí. Yo vengo diciendo que me tiene chata desde el día dos del reality, tiene 30 años y la caga”, expresó la influencer asegurando que justifica su actitudes por su nacionalidad.

“He vivido en Italia, conozco italianos y no son así. Es un caso muy bizarro que hay que ser estudiado”, comentó, provocando la risa de Cami.

“Ahora no voy a descansar, el Tamagotchi tiene uno objetivo y no voy a descansar hasta que se vaya. Que vaya a cumplir su sueño afuera, que vaya a hacer eventos, que vaya a engañar a la gente afuera y que se obsesione con una nueva persona afuera”, comentó haciendo alusión a la toxicidad e intensidad que posee el participante.

Asimismo, reveló que Manuel ha tenido un cambio de personalidad desde la salida de Chama del encierro, pero que a ella no le termina de convencer este nuevo personaje.

“Sabe que conmigo no puede porque yo tengo ojos de la sexta dimensión, yo veo más allá. Antes lo tenía que bancar porque era amiga de la Chama y ahora es el protegido del Pedro... porque si dependiera de mí se iría afuera”.

“Los necesito a ustedes, necesito que Pedro no sea loco de salvarlo, que él no gane esa prueba y que ustedes por favor el domingo hagan lo suyo porque ya es mucho. A tu amigo no se le tira a la piscina cuando tiene fobia y no se le corta el pelo porque es la identidad de uno”, sentenció.