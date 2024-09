“Era mi sombra y sombra se va a quedar”: Oriana Marzoli se refiere duramente a Fran Maira tras término de su amistad en “¿Ganar o Servir?”

Al parecer la relación entre Oriana Marzoli y Francisca Maira llegó a su fin tras varias semanas como amigas en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que la amistad entre ambas particpantes terminó debido a la llegada de Pamela Díaz y la relación que mantiene la exGran Hermano con Austin Palao. Estos hechos habrían causado varias rencillas entre ambas por diferencias de opinión, el cual finalmente terminó en un quiebre.

Ahora, ambas no se dirigen la palabra, de hecho, la española se descargó en una conversación con Luis Mateucci y Daniela Colett después de un tenso momento que vivió durante la mañana junto a la rubia sobre los quehaceres de la hacienda.

“Fran no ha ganado una p… competencia en su vida, y se cree que porque ha ganado haciendo dos tonterías a tontos es una buena competidora. El hábito no hace al monje”, expresó en torno a sus habilidades en competencia.

Luego, al enterarse de que la joven conversó con Sabélo sobre la multa que podrían obtener por culpa de Oriana, volvió a disparar. “No voy a pelear con ella para no darle brillo. Era mi sombra y sombra se va a quedar, gracias. Que se venga a quejar en el buzón de sugerencias”, indicó acerca de Fran a sus compañeros.

Fran no se quedó atrás

Por su parte, Maira también habló sobre su relación con Oriana con su equipo, confesando que Raimundo intentó convencerla de reconciliarse con Marzoli. Sin embargo, ella no quiere hacer las paces.

“Yo no tengo nada que hablar, para mí ya era. No me interesa arreglar nada, yo no he hecho nada y no me importa pedirle perdón a nadie. Oriana se portó mal conmigo y no quiere hacerse cargo de eso”, sostuvo.

Mientras tanto, Oriana le dio a Rai sus motivos de no querer reconciliarse con su ex amiga. “Cuando volví ni se dio vuelta a saludarme y se quedó con el otro pringado. Ya no hay marcha atrás. Me duele más cuando es una deslealtad de una persona que quieres. No vamos a pelear, pero la quiero lejos, donde está”, manifestó.