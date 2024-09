“Francamente, me tiene enmierdada”: Cony Capelli condena a Manuel Napoli tras cuestionables actitudes dentro de “Gran Hermano”

La figura de Manuel Napoli sigue causando controversia en los seguidores y seguidoras de “Gran Hermano”, y es que el participante está en el centro de la polémica tras haberle cortado el pelo a Yuhui en contra de su voluntad.

De hecho, la producción de CHV tuvo que intervenir y el italiano fue sancionado por su actitud poco empática y solidaria con su -supuesto- amigo.

“Quiero referirme con preocupación al episodio del corte de pelo de Yuhui que involucra a Manuel. Considero lo ocurrido como un exceso grave de un compañero hacia otro, yo diría que es un acto desmedido que de ninguna manera contó con la voluntad de la persona afectada”, comenzó diciendo la mítica voz del programa.

“Este tipo de comportamiento puede ser interpretado como una broma de mal gusto, pero yo lo considero una ofensa seria de una persona hacia otra. Un hecho que tiene como agravante, reitero, que no fue consentido de una de las partes intervinientes”, fueron las palabras de “Gran Hermano” con respecto a esta grave situación que ocurrió en su casa.

Una de las personas que se unió al malestar colectivo de las redes y al de sus compañeros de encierro fue Constanza Capelli, quien no dudó realizar un descargo en relación a este nuevo protagonista de la segunda temporada del reality de su casa televisiva.

El descargo de Cony

A través de su cuenta de X (exTwitter), la ganadora de “Gran Hermano” alzó la voz y condenó el actuar de Manuel en contra de Yuhui.

“Hay veces que por mi posición de conductora los días viernes trato de ser lo más imparcial, cordial y rescato siempre lo bueno de cada jugador para escuchar sus historias. Pero lo que vi ayer del participante Manuel, francamente, me tiene enmierdada”, señaló de entada.

Aprovechando, hizo un llamado a su gran fanaticada para lograr que sea el próximo eliminado: “¡Conystas, sáquenlo ya!”.

Asimismo, enfatizó que “ya me vengo haciendo la loca hace rato con él. Me importa nada que se me considere poco profesional ante algo que me parece que sobrepasa los derechos y dignidad de otro ser humano versus un juego y show televisivo”, cerró.