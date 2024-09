“Fue una final anticipada”: Austin Palao se refiere a su salida de “¿Ganar o Servir?” tras enfrentarse a su amigo Pangal Andrade

“Siento que debió ser así, porque fue una final anticipada”, aseguró a Publimetro.cl Austin Palao, luego de ser eliminado en el capítulo de este domingo 8 de septiembre del reality show “¿Ganar o Servir?” de Canal 13, todo esto después de enfrentarse a Pangal Andrade, con quien tenía una cercana relación de amistad en el programa.

PUBLICIDAD

En ese sentido, y luego de haber salido en una intensa competencia, Austin señaló que Pangal Andrade “era el único que me podía sacar y fue alucinante, porque ha sido la prueba más fuerte del reality, era muy fuerte la competencia. Y fue especial también y siento que debió ser así, porque fue una final anticipada”.

A lo anterior agregó eso sí, que la intención de ambos era enfrentarse en la verdadera final del reality, algo que ya no podrá ser. “Queríamos ir a la final ambos, pero no me acompañó mucho el tema de mi lesión en la rodilla. La competencia fue alucinante y compartí mucho con los compañeros y el desenlace que se dio posterior a mi salida creo que fue muy bonito”, dijo el exparticipante.

“Me encantó vivir la experiencia en el reality”

Austin Palao tuvo un intenso paso por el reality show de Canal 13, ya que incluso tuvo una relación con Fran Maira, la que no terminó muy bien luego de una serie de desencuentros producto de la amistad de Fran con Oriana, relación que también se dañó.

Pese a todo, Austin aseguró que se va tranquilo del espacio de telerrealidad.

“Me voy tranquilo. Y me quedé con lo mejor de cada uno de los que compartí en el encierro. Yo soy un chico bastante bendecido, tengo una vida hermosa afuera y me encantó vivir la experiencia en el reality, pero que me quedo con la realidad mil veces (ríe)”, indicó Palao.

Finalmente, al ser consultado sobre el enfrentamiento con un amigo como Pangal, el peruano señaló que “creo que competir contra los más fuertes es un lujo y a veces por el tipo de programa que es un reality, no se da esa posibilidad. Haber competido con Pangal, uno de los más fuertes dentro de la casa, y futuro ganador del reality, fue bastante bueno y sobre todo a nivel competitivo fue muy bueno. Me ayudó mucho y me dejó muy contento”, puntualizó.