Hasta Linda le hizo la desconocida: Así fue la salida sin pena ni gloria de Angélica Sepúlveda de Gran Hermano

Con una indiferencia total. Así reaccionaron los integrantes de Gran Hermano cuando Angélica Sepúlveda les anunció que renunciaba al reality.

La Fierecilla de Yungay abandonó la casa lanzando indirectas y gritos contra sus rivales, pero sin provocar mayor emoción entre quienes se suponía que la apoyaban. Incluso, Linda, quien fue la única que la acompañó hasta la puerta, después en conversación con Diana Bolocco le hizo la desconocida, y señaló que lo hizo solo porque nadie más lo iba a hacer.

“Me daba pena, la veía sola”, fueron parte de sus palabras, dando cuenta que no había una sincera amistad de su parte.

Tras la renuncia de Angélica, argumentando que se debió a dos motivos, una por su lesión y otro por la salvación de Manuel, fueron varios quienes criticaron su actitud dentro de la casa, como el Huaso Waldo y Camila Andrade.

El oriundo de Illapel, lamentó la actitud que tomó la “Chucky” contra él, puesto que al despedirse le dijo que el nombre de “huaso” le quedaba grande y que mejor se presentara solo como “animador”. Por lo tanto, reconoció que Sepúlveda ya no le caía tan bien.

Quien también criticó a Angélica fue Andrade, quien consideró que era un “personaje bien particular”, a quien no le entendieron su juego durante su corta estadía.

A pesar de la renuncia de Sepúlveda, quien se fue antes de conocer la decisión del público en la placa de eliminación, Diana Bolocco reveló que ella fue quien obtuvo la mayor cantidad votos, por lo tanto de igual forma iba a tener que abandonar la casa estudio en Argentina tras ser eliminada por los televidentes.

Por este motivo, todos los que se encontraban en placa (Pedro, Waldo, Camila y Felipe) permanecerán una semana más al interior del reality.

Las razones de Angélica para renunciar

“Lo que tengo que decir es para el público. Bueno, les quiero contar que tomé una decisión muy, muy difícil. Las razones de esta decisión es, primero, tengo una lesión en la rodilla que me tiene con mucho dolor, que me impide entrenar, me impide hacer las pruebas. Para mí es primordial la competencia física”.

Tras esto, agregó que también tuvo que ver que Manuel permaneciera en la casa.

“Tampoco voy a ser tan falsa en decir que es solo la lesión. Mi desánimo aumentó en el momento que Manuel fue salvado a través de ese llamado telefónico”, recalcó.