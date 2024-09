“Los rumores me dan lo mismo”: Luis Jiménez cuenta la firme tras filtración de foto con una misteriosa mujer

Hace solamente un par de días que Luis Jiménez llamó la atención del mundo farandulero tras la filtración de una imagen con una misteriosa y desconocida mujer compartiendo en un café.

Esta reunión se dio un par de días después de que el mismo exfutbolista confirmara la separación definitiva de María José López, con quien finalmente se habría divorciado este año.

“Nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”, confirmó mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

¿Nueva relación?

Ahora, en una conversación con Página 7, el exfutbolista se sinceró sobre su actual situación sentimental debido a la fotografía que salió en varios portales del mundo del espectáculo.

Tras ser consultado sobre este hecho, Luis Jiménez respondió de manera tajante que: “Los rumores me dan lo mismo, pero sí crea malestar cuando es demasiado, sobre todo cuando no hay nada de cierto”, comentó durante la alfombra roja del circo Pastelito y Tachuela Chico.

De hecho, el exfutbolista enfatizó en que “me puedo tomar un café con una mujer y no quiere decir que tenga una relación con alguien. Es súper fácil hacer noticia de algo que no es y lamentablemente no se dan el tiempo de aclarar las cosas, y quedan esas dudas”, aseguró al medio ya mencionado.

De igual manera, Jiménez sostuvo que esta situación “es parte de, es parte de, he vivido toda la vida con esto, lo tengo aceptado. Pero mis hijas no, mi familia no, por eso me molesta”, comentó sobre los rumores.

Finalmente, Luis afirmó que “estoy separado y no tengo ninguna intención de tener una relación hoy. Estoy 100% enfocado en mi familia y mis negocios. No es un momento ni me siento en condiciones de tener una relación con nadie”, sentenció.