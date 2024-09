“Mi único escudo es la verdad”: Angélica Sepúlveda está de regreso en Chile y formará parte del prime nocturno de Chilevisión

Esta segunda temporada chilena de Gran Hermano ha sido como un tsunami... y es que uno tras otro arrancan del reality por voluntad propia. Precisamente, la úlitma jugadora que decidió renunciar de las dependencias bonaerenses fue Angélica Sepúlveda.

La “Fierecilla” de Yungay –quien sumó su séptima experiencia dentro de un reality show– dejó “La casa más famosa del mundo” el pasado domingo 8 de septiembre, quien había dicho desde el encierro ante el público “Y como yo me escucho mi interior, esa niña que uno tiene, he decidido no hacer la prueba y paso directo a placa. Y aprovecho, de inmediato, pedirle a la gente que no me salve, que no voten por otras personas, que me voten directo, porque tengo mis razones... así es que no voy a hacer la prueba”.

No obstante, pese a la opción de Angélica de renunciar, en la reciente jornada dominical se llevó a cabo el rito de la eliminación por el voto popular. De igual forma, Sepúlveda fue la víctima del público, siendo Waldo Villarroel el último salvado.

Y en el capítulo prime de esta noche, la exMundos Opuestos estará en el estudio de Chilevisión junto a la animadora Diana Bolocco , donde contará detalles de su repentina salida y se someterá a los distintos cuestionamientos de la periodista.

Además de esto, la “Fierecilla” compartió una foto ya de regreso en nuestro país, acompañada de un texto, señalando que ”Chiquillos y chiquillas bellas entré a esta maravillosa apuesta por ser un programa 24/7, no sé que se mostró u omitió, porque recién me entregaron mi teléfono.... Hablaré siempre desde la verdad y creo que hay varios puntos importantes esta noche que tocar . Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me presentó y en ningún caso quería dejar la Casa del Gran Hermano, pero la lesión es importante tratarla con los especialistas correspondientes, entré sanita, esa herida se me produjo dentro del reality... (sic)”.