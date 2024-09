“Pensé que íbamos a llegar a la final”: Pangal Andrade eliminó a uno de sus queridos amigos de “¿Ganar o Servir?” en tensa competencia

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se vivió el noveno duelo de eliminación, en donde Pangal Andrade se coronó como el ganador. Sin embargo, dejó fuera de competencia a uno de sus amigos más cercanos dentro del encierro de Canal 13.

En esta ocasión, Raimundo Cerda, Dani Colett, Austin Palao y oriundo del Cajón del Maipo ingresaron a la jaula donde dos de ellos serían salvados. De manera novedosa, Sergio Lagos les hizo escoger a los participantes si preferían salvarse por la elección del público o si preferían escoger hacerlo mediante tarjetas de salvación. Todos escogieron el sistema de las tarjetas, con Dani argumentando que “no me favorece ser votada por el público, porque no me conocen”.

Los escogidos para irse a duelo de eliminación fueron Pangal y Austin, quienes han creado un vínculo dentro del reality.

“Es súper difícil estar parado frente a tu amigo, que te ha apoyado todo el reality. Es el único sustento que he tenido en la casa desde el principio. Si me llego a ir, Austin tomará el mando”, afirmó Pangal al respecto.

Por su parte, el peruano dedicó palabras a Pangal y Fran. “He formado grandes amigos, uno es Pangal, y es un honor competir con el mejor de la casa. También encontré a alguien que me tocó el corazón sin esperarlo, y se siente bonito lanzarse a la piscina sin agua. Fran es una mujer hecha y derecha, ha crecido como persona y cada minuto con ella es bonito. Le digo que siempre se haga respetar, no dejes que nadie te pisotee”, manifestó.

El duelo de eliminación

Posteriormente, se llevó a cabo la dura competencia entre los amigos. En esta ocasión, el duelo consistió en recoger cinco lastres de treinta kilos y colocarlos en un torreón pasando obstáculos y subiendo escaleras, la delantera la tomó rápidamente Pangal, y terminó triunfando, convirtiendo a Austin en el nuevo eliminado del reality.

“No sé cómo terminé esta prueba, fue una locura. La sufrí todo el camino, más con Austin al lado, pero lo logré. Para algunos que me dicen ‘sugar daddy’ o que estoy viejo, de aquí lo saludo, nos vamos a ver pronto”, le dijo como mensaje a Luis Mateucci.

Asimismo, Pangal lamentó que su victoria fue la causante de la eliminación de Austin del programa. “Con mi partner pensé que íbamos a llegar a la final, fue una pena. Se me va un compañero, un gran amigo y un consejero”, sostuvo. Mientras, Sergio Lagos hizo callar a Luis y Oriana, quienes se burlaban de las palabras de Pangal.

En tanto, Austin manifestó que se encuentra agradecido por esta nueva experiencia televisiva y que se llevará lo bueno de cada uno de sus compañeros.

“La prueba estuvo súper fuerte, pero estoy feliz de haber participado junto a Pangal. Él es una máquina, y es tan buen líder que hasta los del otro equipo quieren entrenar con él. No tiene problemas en aconsejar a sus rivales y sacar lo mejor de todos. Nunca he visto algo así, es un honor competir con él”, indicó el cantante peruano.

De igual manera, una de las más afectadas por la salida de Austin fue Fran Maira, con quien mantenía un romance en el reality.

“En este mundo tan falso cuesta mucho encontrar a gente tan real y auténtica. Eres un hombre maravilloso, te quiero mucho y espero verte afuera”, le dijo la exGran Hermano a modo de despedida.

A diferencia de otros eliminados, todos se despidieron de Austin, incluso Luis y Oriana. Esta última le aseguró al peruano que lo hacía porque le gustaron sus palabras de despedida. “Tal como te quieres quedar con lo bueno, yo también me quedo con lo bueno y no con lo malo”, le confesó.