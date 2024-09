Quién es Pancho Rodríguez: el nuevo participante de “¿Ganar o Servir?” vive hace 9 años en Perú y espera enfrentarse a Pangal

Fue al término del intenso capítulo de este domingo en el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” cuando se pudo ver el ingreso de dos nuevos participantes, uno de ellos es Pancho Rodríguez, quien hace nueve años vive en Perú, pero que en Chile se hizo conocido en programas juveniles como Calle 7, Yingo y Mekano.

Actualmente Pancho Rodríguez tiene 39 años, dos hijas y también se ha hecho conocido en Perú y Paraguay, tras haber participado en programas de competencias, por lo que ingresa al reality de Canal 13 con altas expectativas de encontrarse con Pangal Andrade y competir con él.

“Me sentía muy desanimado, poco motivado y para mí este reality será como una terapia, aunque sea una terapia con gente bien intensa (ríe), pero será terapia al fin y al cabo (...) Me motivó la desconexión de la rutina y de mi rutina diaria en Perú de años. Sentía que necesitaba desconectarme y escaparme un poco del mundo, y justo se presentó la oportunidad de sumarme al reality”, dijo el nuevo concursante poco antes de ingresar a la casona ubicada en las afueras de Lima, Perú.

Quién es Pancho Rodríguez y sus ganas de competir con Pangal

Pancho Rodríguez aseguró además que es un hombre fuerte y que está con todas las ganas de enfrentar la competencia, añadiendo que está seguro que la gente quiere ver un enfrentamiento con Pangal Andrade.

“Se va a dar algo que la gente quiere ver, que es que compita con Pangal. Los fans me comentaban mucho que entrara a un reality como éste, para poder toparme con Pangal y competir. Va a ser entretenido todo lo que se dará con él”, añadiendo que “a mí me encanta la competencia y creo que soy un competidor bastante fuerte y completo”, señaló Rodríguez.

En ese contexto, destacó que “en nueve años nunca he perdido una final, en los duelos finales de los programas en los que he estado en Perú nunca nadie me ha ganado en 9 años, así que son 9 años invicto y esperemos que con ‘¿Ganar o Servir?’ sea el décimo”.

El ex Calle 7 confidenció además que al reality show de Canal 13, “vine a ganar, a pasarlo bien y a sentirme libre”.

Respecto a esto agregó que lo que más desea en esta experiencia es justamente, sentirse libre de hacer lo que quiera. “Me he privado mucho en el último tiempo, que si me sacan una foto no me vayan a ver con alguien y cosas así, y hoy quiero sentirme libre. Es decir, que si quiero abrazar a alguien, lo haga, o si quiero dar un beso, darlo, o si quiero llorar, llorar. Entro sin miedo a nada”, indicó Pancho Rodríguez.

Lo anterior, también incluye entrar abierto a tener alguna historia amorosa en el encierro, debido a que está soltero. En ese sentido apuntó que “no tengo muchas técnicas de conquista, yo soy más piola, no ando por la vida tratando de conquistar. Con todas mis ex parejas nos hemos conocido de forma casual y nunca he salido con alguien tratando de galanearla. Yo soy más simple y de detalles, que se sientan bien principalmente (...) A mí me gusta que me galaneen, estamos en otros tiempos, me gustan las mujeres decididas y que tomen la iniciativa. No que hagan todo el trabajo, pero que sea mixto, porque es rico sentirse querido”, puntualizó.