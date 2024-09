“Su energía estuvo muy presente”: Hermano de Claudio Iturra viaja para terminar de grabar programa sobre la Patagonia

Cuando Claudio Iturra comenzó a grabar “La ruta de la Patagonia” tenía pensado volver en invierno para captar las últimas imágenes. La idea era cerrar el espacio en Villa O’Higgins para poder apreciar el lugar nevado, sin embargo su repentina muerte ocurrida en mayo pasado dejó inconclusa la idea, por lo que su hermano mayor, Nicolás Iturra fue el encargado de hacerla realidad.

Así, Nicolás Iturra viajó hasta Villa O’Higgins para materializar la idea del fallecido periodista, en un viaje que para él también fue sanador y estuvo lleno de emotividad, y que podrá verse en pantalla este sábado 14 de septiembre.

“Para mí fue un privilegio, y tener la oportunidad de cerrar parte del proceso de duelo que estamos viviendo como familia. Me siento profundamente agradecido de haber tenido la oportunidad de hacer este viaje, porque no sólo pude conocer a mucha gente y amigos importantes de Claudio, sino que también su energía estuvo muy presente con nosotros y con todo el equipo durante aquellos días”, contó Nicolás Iturra sobre la experiencia.

“Fue una experiencia súper significativa”

En relación a cómo vivió el viaje, el hermano de Claudio Iturra aseguró que “fue sin muchas expectativas previas, pero sí con una profunda intuición en el corazón de que era importante hacerlo. Y creo que no me equivoqué, porque el viaje y todo lo relacionado con el viaje fue una experiencia súper significativa y que me quedó grabada en el alma. Puedo decir sin lugar a dudas que sentí a mi hermano más presente que nunca durante esos días, con el equipo nos llenamos de anécdotas y situaciones donde sentimos su presencia, y en lo más personal para mí fue un bálsamo que agradezco, porque durante los días previos al viaje el dolor de su partida se había intensificado bastante”.

Nicolás Iturra tiene 47 años y es geólogo de profesión, aunque desde la universidad se especializó en aguas subterráneas, por lo que se considera más hidrogeólogo. Desde pequeño tuvo un gran vínculo con su hoy fallecido hermano, confesando que “con Claudio en la adolescencia compartimos y vivimos intensamente la naturaleza, disfrutamos las caminatas largas, los silencios al recorrer bosques y las ganas de transmitir que es importante para el alma viajar y salir de las zonas de confort”.

De hecho, recordó que “lo que hicimos mucho con Claudio fue recorrer Chiloé mochileando cuando éramos chicos, en donde de todo lo que recorrimos y conocimos, encontramos junto con amigos un lugar muy especial entre montañas, bosques y un lago. Ese lugar fue nuestro refugio durante semanas en varias ocasiones. Creo que esas experiencias tempranas nos forjaron en el corazón un profundo amor por la naturaleza en su forma más auténtica y cruda, sin rejas, horarios o turistas. Mucha de esa energía encontré hoy en el campo que Claudio compró cerca de Villa O´Higgins, y pude entender porqué se enamoró así de esta parte de la Patagonia. Pude sentir nuevamente esa energía que emana de la tierra y de la naturaleza en el lugar en el que él tenía planeado construirse una casa”, cerró diciendo Nicolás Iturra.