“Tengo una carrera de 30 años”: Karen Doggenweiler defiende su trayectoria y responde a críticas por ser esposa de ME-O

Karen Doggenweiler, periodista y animadora con una destacada trayectoria en la televisión chilena, fue confirmada hace solo una semana como la animadora oficial del Festival de Viña del Mar 2025.

Aunque la noticia fue bien recibida por muchos, Doggenweiler no ha estado exenta de críticas, en especial por algunos comentarios que han surgido en redes sociales, por su relación con el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (MEO). Algunos detractores han sugerido que su matrimonio con MEO influyó en su designación, una acusación que la periodista ha considerado injusta y que no ha dudado en confrontar.

En una reciente entrevista con La Tercera, Doggenweiler habló abiertamente sobre las críticas que ha recibido y cómo maneja los comentarios negativos en redes sociales. “No puedo leer todo, es mucho”, confesó la animadora. Sin embargo, destacó que intenta estar al tanto de las opiniones del público y agradece especialmente el apoyo de las mujeres. “Las mujeres, especialmente, son muy cariñosas”, afirmó.

Para Doggenweiler, su nombramiento como animadora del icónico festival marca un cambio importante, no solo para ella, sino para la representación femenina en la televisión. “Este es un cambio de era, absolutamente”, señaló. “Se puede hablar de una mujer primero, que se vea, que se sienta empoderada, y que hoy en día, inmediatamente después de la nominación, empecemos a hablar todos de quién la va a acompañar” .

Sin embargo, la periodista también subrayó que no es la primera vez que su vida personal ha sido objeto de cuestionamientos. En particular, se refirió a las críticas que ha enfrentado por estar casada con Marco Enríquez-Ominami, lo que, según algunos, podría haber influido en su éxito profesional. “Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera”, enfatizó Doggenweiler. “Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido”.

“Son de otro siglo”

Para la animadora, este tipo de comentarios reflejan una visión anticuada que aún persiste en ciertos sectores de la sociedad chilena. “No es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido. Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido” , expresó.

Doggenweiler lamentó que, a pesar de los avances en igualdad de género, aún se perpetúen prejuicios que minimizan los logros de las mujeres por su vida privada. “Parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé”, declaró con ironía al referirse a los comentarios que ha recibido en redes. “Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo”, concluyó.

A pesar de las críticas, Karen Doggenweiler se mantiene firme en su postura y comprometida con su carrera. Su designación como animadora del Festival de Viña del Mar 2025 marca un nuevo capítulo en su extensa trayectoria, y deja claro que su profesionalismo y dedicación hablan por sí solos.