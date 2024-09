Yamila Reyna sufre inesperada reacción alérgica en evento: “No sé bien qué fue lo que me causó la reacción”

Yamila Reyna generó preocupación entre sus seguidores tras sufrir una reacción alérgica durante un evento reciente. La actriz y modelo argentina compartió en sus redes sociales un video que muestra su rostro con los labios notablemente hinchados, situación que ocurrió durante la inauguración del Circo de Pastelito y Tachuela Chico.

Detalles de la reacción alérgica

En el video, Yamila Reyna comentó sobre la extraña experiencia que vivió, afirmando: “No sé bien qué fue lo que me causó la reacción. Fue extraño. En la inauguración hubo cóctel, pero nada con mariscos. Eso no fue ningún filtro, fue una alergia a no sé qué”.

La artista explicó que la inflamación comenzó de un lado de su rostro y, al principio, pensó que se trataba de un simple “fueguito”. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la hinchazón se hizo más evidente y fue entonces cuando decidió abandonar el evento.

Días después, Yamila compartió más detalles sobre lo ocurrido en su paso por la alfombra roja, revelando: “Aprendí que soy alérgica al palmito”, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Recuperación y recomendaciones

Después de la experiencia, la actriz utilizó sus plataformas para expresar su agradecimiento por la preocupación de sus seguidores y para compartir su proceso de recuperación. En una de sus historias de Instagram, Yamila explicó cómo manejó su reacción alérgica: “Compré un antialérgico, Fasarax, que yo lo tomo porque soy alérgica al camarón, así que ya lo conocía, es muy bueno, porque es muy potente. Lo único que tiene malo es que te hace dormir sí o sí, te dormís”.

La modelo detalló que tomó el medicamento durante dos días, señalando que su labio se desinflamó completamente apenas el día siguiente: “Tuve que tomarlo durante dos días, el viernes en la noche más el sábado, y terminó de desinflamarse recién hoy el labio”. También recomendó a sus seguidores mantenerse hidratados, indicando la importancia de “tomar mucha agua”.