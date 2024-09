Daniel Valenzuela confirmó romance con exMiss Iquique y la presentó en sociedad junto a sus hijas

El animador de televisión Daniel Valenzuela presentó en sociedad a su nueva pareja. Se trata de la personal trainer Andrea Sanhueza, con quien publicó una romántica imagen en sus historias de Instagram.

“Hoy tocó cerrito para partir septiembre”, escribió junto a una foto con ella y un corazón rojo. Además, en otra foto se ven en un restaurante, compartiendo con sus hijas Eloisa y Alondra y otro niño. “De regreso en Santiago con este lote lindo”, escribió.

Si bien, el romance data desde el mes de enero, fue en agosto cuando el periodista Luis Sandoval filtró en el programa Que te lo digo que el locutor radial había encontrado el amor con la exMiss Iquique Fitness.

“Están juntos desde enero y ya conoció a la familia de Daniel y él también conoció a la de ella. Está muy contento y formalizaron su relación”, dijo el compañero de Sergio Rojas y Paula Escobar en aquella oportunidad.

Además, dio cuenta que tendría un gran parecido a su expareja Camila Andrade.

“Desde enero que estaría muy bien acompañado... se parece mucho a Camila Andrade, le lleva comida fitness al canal para que se alimente sanamente y estaría muy enamorado”, desclasificó Sandoval.

Daniel Valenzuela, pareja e hijos (Rodrigo Mejías)

Mario Velasco también enamorado

Otros que gritaron a los cuatro vientos su amor fue el animador de Zona de Estrellas Mario Velasco y la exparticipante de Gran Hermano 1, Estefanía Galeota Marquis.

“Sí, estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance... quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos y muy enamorados”, recalcó ka exMiss Chile.

Además, contó que se conocen hace muchos años atrás, cuando trabajaron juntos en Zona Latina, mismo canal donde el exchico Yingo conduce actualmente Zona de Estrellas.

“Trabajamos juntos por primera vez hace casi ocho años atrás en ‘No eres tú, soy yo’ de Zona Latina. Nunca pasó nada en ese momento. Nos reencontramos mucho después trabajando y ahí fue donde fluyó la relación que primero partió todo como una amistad”, agregó al citado medio.

Según contó, el animador es un galán de tomo y lomo y fue su caballerosidad y preocupación la que lo conquistó.

“Él se preocupa por los detalles. Era tierno y atento, teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y algún amigo le contaba él me decía que ‘un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso”, destacó.