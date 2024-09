¿De qué se trata ‘Unstoppable’, la reciente película que contó con la participación de Ben Affleck y JLo?

‘Unstoppable’, el último filme de Ben Affleck y Jennifer López, ya ha debutado, con el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por su nombre en inglés) edición 2024, siendo el primer foro donde esta producción fue exhibida.

Después de su ruptura, solamente la 'Diva del Bronx' se presentó para este instante, resaltando que la cinta recibió una aplauso de pie de parte de la audiencia.

Los detalles sobre la película ‘Unstoppable’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Artists Equity, la compañía productora de Matt Damon, fue la responsable de la película, lo que implicó que tanto él como JLo, el mejor amigo de Affleck, estuvieran involucrados en el proyecto.

Jennifer participó en el filme y formó parte del equipo de producción, al igual que Ben quien también desempeña el papel de productor.

La creativa asistió a la exhibición, ya que es una de las protagonistas de este relato.

Está confirmado que el filme estará disponible en plataformas digitales, y algunos cines lo mostrarán en diciembre de 2024, mientras tanto, las primeras reacciones de la audiencia han sido positivas.

La trama de ‘Unstoppable’

William Goldenberg dirige su primer largometraje en esta película. El libreto es una obra de Eric Champnella, Alex Harris y John Hindman, inspirado en el libro del mismo nombre que Anthony Robles y Austin Murphy lanzaron en 2012. La trama está basada en la vida de Robles, quien también participa en la película como productor.

La película se fundamenta en la conmovedora vida real de Anthony Robles, un campeón de lucha con una extremidad inferior, bajo la dirección de William Goldenberg.

Jharrel Jerome asume el papel de Robles, con un equipo de actores que cuenta con Jennifer Lopez, Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle.

Anthony Robles, un peleador de origen americano que obtuvo el primer lugar en la competición individual de lucha libre de la NCAA en 2011 en la división de 125 libras, a pesar de nacer con solo una pierna. Es el escritor de ‘Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion (Gotham Books)’, que se lanzó en septiembre de 2012, y es la inspiración para la película.