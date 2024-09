“Es una persona que daña y no le importa nada”: Trinidad Cerda se fue con todo contra Sebastián Ramírez

“Es una persona que daña y no le importa nada”, fue parte de la opinión que entregó Trinidad Cerda sobre su excompañero en Gran Hermano, Sebastián Ramírez, al ser consultada sobre su participación en los espacios de telerrealidad en el podcast “Tamos al aire” de Tevex.

Así, cuando le preguntaron si Sebastián Ramírez debería o no estar en televisión, la asistente de vuelo no se guardó nada para entregar su opinión sobre él.

“Es una persona que no me interesa, si está o no está no me importa, si lo veo o no lo veo, tampoco me importa”, comenzó diciendo Trinidad Cerda, mientras que el conductor del espacio añadió que Sebastián Ramírez también ha sido comentario porque no paga la pensión alimenticia de su hija, a lo que Cerda contestó que “todo lo que he escuchado de él no me impresiona, él es así, él es lo que es, él es lo que muestra, él no hace un personaje cuando entra al reality, él es así en la vida real, en el día a día, es así”.

“Da rating, pero a qué costo”

Pese a todo, Trini Cerda reconoció que la personalidad de Sebastián Ramírez es atractiva cuando es simpático, pero cambia rápidamente.

“Su personalidad es atractiva, te hace reír, cuando es simpático da vuelta rápidamente al otro. Pero no nos podemos olvidar que es una persona que daña y no le importa nada, y cómo vas a relacionarte con alguien así, cómo”, señaló.

Luego agregó que la participación de Sebastián Ramírez en Gran Hermano tuvo “cero peso”, apuntando además que renunció de inmediato.

“Realmente cero peso su participación en el reality. Sí, da rating, sube el programa, pero a costa de qué, a costa de qué le estay dando rating al reality, de tratar mal, de garabatear a todo el mundo, de dañar a las personas, de insegurizarlos, no me interesan esos conflictos... más encima renunciar altiro, qué es eso”, cerró diciendo sobre el exparticipante del reality de Chilevisión.

En tanto, al ser consultada sobre si ella volvería a ingresar a un espacio de telerrealidad, Trinidad Cerda aseguró que no está cerrada totalmente a esa posibilidad, ya que la han llamado para volver al formato, añadiendo que de hacerlo, lo pasaría mejor porque estaría más relajada.