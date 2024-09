“Esto nunca lo he mencionado antes”: Selena Gomez explicó por qué no puede convertirse en madre

Selena Gomez realizó recientemente una presentación excepcional para la revista Vanity Fair, elevando el impacto de la ropa de cuero, las gabardinas y los atractivos conjuntos en tonos nude. No obstante, el verdadero impacto provino del contenido de la entrevista cuando compartió más acerca de su anhelo de convertirse en madre y explicó por qué no podría experimentar un embarazo, una revelación que emocionó profundamente a sus fans.

PUBLICIDAD

La estrella de 'Only Murders in the Building', quien raramente toca temas de maternidad en público, confesó conmovedoramente su deseo de ser madre en una entrevista para la revista. La afinidad especial que tiene con los niños es evidente en la fuerte conexión que comparte con su hermana menor, Gracie Elliott Teefey.

Aparte de lo mencionado, su conexión con los infantes también es evidente a través de los hijos de su prima, Priscilla DeLeon. Al adoptar la figura de madrina, Selena Gomez goza de una experiencia cercana a la maternidad. Fue durante una discusión sobre este rol cuando Selena Gomez brindó, finalmente, el motivo por el cual no podrá "tener" o "cargar" a sus propias crías.

Selena Gomez en portada de revista 'Vanity Fair' Vanity Fair (Vanity Fair)

Selena Gomez revela que no podrá embarazarse por esta razón

Justo cuando su antiguo novio se ha convertido en padre por primera vez, dando al pequeño el nombre de Jack Blues, surgen rumores sobre un posible matrimonio e incluso embarazo con Benny Blanco en las redes sociales. Sin embargo, Selena Gomez no está forzando su relación con el reconocido productor y ha hablado abiertamente sobre su camino hacia la maternidad.

Durante una conversación intensa con Vanity Fair, en medio de un vestuario de cuero, encajes, prendas transparentes y bodies, la intérprete de 'Single Soon' compartió que le es imposible concebir un hijo.

"Nunca lo he expresado antes, pero desgraciadamente no tengo la capacidad de llevar a cabo mi propio embarazo. Sufro de varios problemas de salud que amenazarían tanto mi vida como la del bebé. Este fue un hecho que me causó mucho pesar durante un período de tiempo".

No obstante, Selena Gomez no ha desechado la idea de convertirse en madre. Habló acerca de las opciones que tiene a su disposición para ser madre y los procedimientos que deberá afrontar, que difieren de los que atraviesan la mayoría de mujeres.

PUBLICIDAD

"Supuse que ocurriría como para la mayoría. Sin embargo, estoy en un mejor estado de aceptación ahora. Veo como un regalo que existan personas increíbles dispuestas a ofrecer la subrogación o adopción, que son grandes opciones para mí. Estoy agradecida por estas alternativas para aquellos que anhelan ser padres. Me incluyo entre ellos. Estoy entusiasmada acerca de cómo se desarrollará esta aventura, aunque pueda parecer un poco distinta. Al final de cuentas, no me preocupa. Será mío. Será mi bebé".

¿Qué enfermedad le impide a Selena Gomez convertirse en madre?

No es un misterio el estado de salud de Selena Gomez, quien ha compartido en varias instancias las batallas que ha afrontado, las cuales la han llevado a experimentar transformaciones físicas, someterse a cirugías y a establecer 'Wondermind', un proyecto centrado en la promoción de la salud mental. Este fue también el tema central en su documental emitido por Apple Tv, 'My Mind & Me'.

Se diagnosticó a Selena Gomez con Lupus en 2013 y en 2017, la intérprete tuvo que recibir un trasplante renal gracias a su amiga Francia Raisa. Solo transcurrió un año de esa operación cuando la actriz admitió padecer de un desorden bipolar.

En 2022, le informó a Rolling Stone que los medicamentos que toma para su trastorno bipolar podrían tener un impacto en su planificación familiar, luego, declaró que si no se convertía en madre antes de los 35 años, consideraría la adopción de un niño.