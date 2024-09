“No hay que romantizar la maternidad, tampoco satanizarla”: Vanesa Borghi abre su corazón tras la llegada de su hijo Teo

Vanesa Borghi dio a luz a su amado hijo Teo el pasado 28 de agosto. Teo, fruto de su relación con su esposo Carlos Garcés, llegó al mundo luego de que la presentadora de TV viviera la muerte de su primera hija, Clara, quien dejó este mundo a las pocas horas de nacer.

Por lo mismo, Teo es su primera experiencia, junto a él llegaron los cambios de pañales, dar pecho todo el día y toda la noche, los llantos de bebé y un sin fin de otras cosas que involucran tanto la maternidad y la paternidad.

La animadora de “¿Quieres ser mi socio?” quiso compartir en diálogo con LUN cómo han sido sus días desde la llegada de Teo y cómo el pequeño ha configurado sus rutinas. “No es fácil, al menos para mí no lo es”, señala de entrada la modelo, sin embargo señala que “Es algo que yo quería y lo acepto”.

“Hay miles de hormonas revolucionadas, estoy más sensible, cansada, pero amo ser mamá, es caóticamente hermoso”, detalló Borghi, evidentemente emocionada con este nuevo rol en su vida.

En ese sentido, expresa, muchas veces las madres sienten la presión de ser perfectas, pero, pocas veces es así. La crianza es un mundo de posibilidades, y por lo mismo, declara, aprendió que debe aceptar los imprevistos.

“Muchas veces uno siente que la juzgan en la maternidad y yo soy ya muy exigente conmigo misma, así que si alguien me comenta algo, la verdad, poca importancia le doy. Lógico quiero que todo salga bien y si no es así; la maternidad te enseña que tienes que dejar fluir, que por más que uno planifique las cosas no salen como uno quiera ”, explica.

En este contexto, Borghi compartió una firme reflexión: “No hay que romantizar la maternidad, tampoco satanizarla, sino que ser realistas” .

“No tengo mucha red de apoyo acá en Chile”

Respecto a cómo ha cambiado su vida desde la llegada de Teo, Borghi relata que no ha sido fácil, en especial porque un recién nacido es muy demandante respecto a la alimentación, por lo que las horas de sueño son pocas en comparación a su vida anterior. Sin embargo, destaca que Carlos, su pareja, ha sido su gran compañero en esta nueva aventura.

“Ya me olvidé de eso (dormir). Si bien Carlitos es súper compañero, me ayuda en lo que puede, él no tiene la pechuga así que tanto no puede hacer, pero es un buen apoyo en los momentos críticos”, afirma.

“El gordito aún no duerme cada tres horas, sería genial si pasara eso, pero es muy activo de noche, así que cada hora y media estoy alimentando”, agrega.

Recordemos que Vanesa es oriunda de nuestro país vecino, al otro lado de la cordillera, y radicada hace ya varios años en nuestro país, por lo mismo señala que “No tengo mucha red de apoyo acá en Chile ya que toda mi familia está en Argentina, así que carlitos es quien me apoya y me acompaña” .

“Somos unos papás muy felices y agotados también”, afirma y añade: “Hay que saber que es una etapa difícil en la que uno debe, como me dijo una amiga, “sobrevivir”. Si el bebé duerme, tú también. Pero muchas veces hay trabajo o cosas que hacer en la casa y no se puede”.

“Es importante darse un momento para una”

Si bien ella misma afirma que no ha sido fácil, asegura que no ha experimentado mayores cambios en su vida diaria, sin embargo aprovechó de compartir una importante reflexión que podría ser útil para otras madres.

“Creo que es importante darse un momento aunque sea un ratito corto en el día para una, ya sea escuchar una canción que a una le guste , algo pequeño pero que te saque de lo que estás haciendo rutinariamente con el bebé. Así te reseteas y comienzas con él a full de nuevo, con todas las pilas” .

Finalmente, compartió algunos detalles sobre cómo es el pequeño Teo, y lo que ha podido descubrir de él en estos pocos días de vida. “Teo es un niño muy muy dulce, que no le gusta que lo muden, ni lo cambien. Prefiere estar en pañales, ama el sonido de los pajaritos -al igual que yo-, considero que físicamente es igual a Carlitos, sólo tiene mis manos y mis pies”, cerró la animadora.