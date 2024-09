“Si fueras otra persona....”: Yuhui se enfrentó a Manuel Napoli tras polémico corte de pelo en “Gran Hermano”

Yuhui Lee tuvo una sincera y tensa conversaciónc on Manuel Napoli, esto luego de que el italiano lo rapara sin su consentimiento mientras se encontraban compartiendo en la casa de “Gran Hermano”.

Fue el participante chino que quiso conversar con su amigo sobre lo sucedido, puesto que él se vio muy afectado por este cambio de imagen que fue realizo en contra de su voluntad.

“Si tú fueras otra persona, si fuera la segunda semana o tercera semana, y me haces eso, yo me hubiese enojado”, le dijo Yuhui al italiano en un tono serio, asegurando que no le reclamó debido a que siente cariño por él debido al vínctulo que han formado en estos dos meses de encierro.

“Tú quieres que cambie para ser más lindo, solo que yo nunca había hecho algo así y no me acostumbro”, le dijo, a lo que Mnauel respondió: “Pero te va a gustar”.

“Si algo de aquí y no hay chiquillas que le gusta, es tu culpa”, le dijo apuntándolo con el dedo.

Por su parte, Napoli le aseguró que ese corte le gusta a las mujeres, mientras que Yuhui insistió que al ser asiático a las mujeres no les gustan así.

La sanción de Manuel

Cabe recordar que la sanción del italiano tuvo consecuencias, y es que “Gran Hermano” decidió sancionar a Manuel por su desmedido actuar.

“Quiero referirme con preocupación al episodio del corte de pelo de Yuhui que involucra a Manuel. Considero lo ocurrido como un exceso grave de un compañero hacia otro, yo diría que es un acto desmedido que de ninguna manera contó con la voluntad de la persona afectada”, comenzó diciendo la mítica voz del programa.

“Este tipo de comportamiento puede ser interpretado como una broma de mal gusto, pero yo lo considero una ofensa seria de una persona hacia otra. Un hecho que tiene como agravante, reitero, que no fue consentido de una de las partes intervinientes”, agregó.

“Por eso motivo, Manuel serás sancionado y desde este momento formas parte de la próxima placa de nominados, aunque esta vez voy a permitir que el líder de la semana pueda salvarte y que además, disputes la competencia por la salvación”.

“Por último, y quizás lo más importante, te invito a que reflexiones sobre estas conductas con el fin de evitar su reiteración”, cerró.