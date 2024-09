“Waldo, si yo gano el reality...”: Michelle Carvalho sorprende con inesperado y tierno gesto con su compañero de “Gran Hermano”

Michelle Carvalho sigue sorprendiendo dentro del encierro de “Gran Hermano”, y esta vez la brasileña le hizo una inesperada promesa a Waldo si es que llega a convertirse en la flamante ganadora del espacio.

El momento se dio durante una conversación que mantenían el ‘Huaso’ y Camila Andrade, en donde él afirmó que “puedo dar mucho más”.

“No he mostrado de dónde vengo, creo que he sido un hueón normal. A mi juicio, creo que puedo dar mucho más, pero me falta entrar en confianza, estoy como al 50 por ciento”, indicó Waldo mientras conversaba directamente con la comunicadora.

En ese instante, Michlle interrumpió la conversación puesto que se encontraba en la misma habitación, comentando: “Waldo, si yo gano el reality, te dono la mitad del premio. Estoy hablando en serio”, expresó ofreciéndole la mano para hacer una especie de “trato”.

Al oír esta situación, Waldo inmediatamente se acercó a abrazar a Carvalho, seguido por Camila, quien se conmovió con la situación diciendo “bebé tamagotchi”.

“Michelle Carvalho… eso no me lo esperaba de ella, la persona con quien menos he hablado. Al principio pensé que lo que se decía de ella, era verdad, que era mala”, expuso.

La explicación de Michelle

Posteriormente, la chica reality explicó que lo que la motivó a tomar esta decisión fue que Waldo tiene la intención de ayudar a su madre, quien en estos momentos se encuentra pasando por un complicado estado de salud debido a un tumor cerebral.

“Creo que esto no es un reality de caridad, onda, el que tenga la historia más triste es el que va a ganar”, aseguró sobre el juego.

“Esto es un conjunto de todo lo que haces que seas un Big Brother, un Gran Hermano: que seas loquito, que pelees, que tengas humanidad, que reconozcas tus errores, disculparte, que formes bandos… es vivir intensamente”, complementó.

“No es solo estar esperando en un rincón ganar porque tengo la historia más triste. Yo creo que eso no es suficiente para que él ganara, porque él pasó dos meses ocultos”, cerró.

“¿Pero aún así crees que se lo merece?”, le preguntó Camila, a lo que Michelle respondió: “Sí, en términos de su historia y por ayudar a su mamá (...) Si existiera la posibilidad de ganar, yo feliz comparto con él”.