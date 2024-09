“Al estilo de Nodal”: JLo borró toda evidencia de Ben Affleck y se quitó el tatuaje que se hizo en su honor

Jennifer López sigue adelante tras su ruptura con Ben Affleck y parece que después de solicitar formalmente el divorcio se siente emancipada.

En efecto, hace poco declaraban que se encontraba abatida y se veía vencida por una nueva debacle conyugal, particularmente pues tenía la esperanza y el convencimiento de que en esta ocasión con Ben, la relación sí tendría éxito y duraría eternamente, pero no resultó de ese modo.

Actualmente, la intérprete y vocalista parece serena y contenta mientras se enfoca en su familia y su último proyecto cinematográfico Unstoppable. En este, ella participa como actriz y Ben cumple la función de productor, colaborando con Matt Damon.

La celebridad despuntó hace poco en el lanzamiento del filme en el Festival de Cine de Toronto, vistiendo un audaz y deslumbrante vestido de lentejuelas y color plata, que estaba abierto por los costados, unido por unos lazos de color negro.

Se borró el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck

El audaz atuendo que Jennifer López usó durante el lanzamiento de la cinta Unstoppable reveló que la celebridad se había eliminado el tatuaje que se realizó en honor a Ben Affleck y que lució en febrero de 2023.

La celebridad publicó una imagen en su Instagram en la cual mostraba su primer tatuaje, ubicado en la parte superior del abdomen, en el lado derecho.

JLo portaba un tatuaje de una flecha que cruzaba un signo de infinito formado por sus nombres junto con Ben, sin embargo, en esta vez, su vientre apareció sin señales del dibujo corporal.

No está claro si realmente se liberó de ello o simplemente lo disfrazó para que no fuera visible, pero lo que está claro es que ya no desea tenerlo.

"Por esa razón, nunca se tatúen el nombre del novio porque terminarán lamentándolo", "le ocurrió lo mismo que a Nodal, al menos este tatuaje era más pequeño", "no hagan esa locura de tatuarse por el novio, luego no saben qué hacer", "si sigue tatuándose los nombres de los novios, va a terminar rayada porque cambia de novio constantemente", "oh JLo, el primer tatuaje y ya tuviste que eliminarlo", y "se ve mejor sin nada", fueron algunas de las respuestas en las plataformas sociales.

Ben Affleck también portaba un tatuaje como tributo a la celebridad, con unas flechas apuntando hacia abajo y las iniciales de su nombre y el de Jennifer. Sin embargo, es incierto si decidirá mantenerlo o removerlo.