“Ella no es”: Amaia Montero expresa su alegría en redes, pero nadie la reconoce

Los últimos meses han marcado una época de gran cambio y serenidad para la artista española Amaia Montero, ya que en 2022 publicó una imagen suya que causó inquietud entre sus seguidores, ya que estaba acompañada de un texto que decía “¿De qué me sirve la vida?”. Su estado psicológico estaba en peligro, pero ha logrado sobreponerse y este año ha sido crucial para ella.

Particularmente, cuando estaba completamente ansiosa, realizó su primer regreso al escenario tras un extenso paréntesis. Fue en julio de este año, y con la asistencia de la cantante Karol G, que la antigua miembro de "La oreja de Van Gogh" hizo su reaparición musical ante miles de hispanos. La acogida fue muy cálida. Todos la aplaudieron y el aplauso fue unánime.

Unas semanas después, Amaia admitió, utilizando su perfil de Instagram, que su vida había sufrido un revés considerable. “Es extremadamente difícil, sombrío y duradero, pero no es eterno. Comencé siguiendo el consejo de S.F de Asís que era empezar haciendo lo que era necesario para luego hacer lo posible y finalmente lograr lo imposible. Hoy, mi mensaje es transmitir esperanza a todas esas personas que están atravesando un periodo complicado, independientemente de lo que sea".

Las palabras de reconocimiento y gratitud no se hicieron esperar: ““Caer está permitido, levantarse es una obligación”, “Una comunicación sumamente conmovedora y motivadora”, “¡Por supuesto que puedes, Amaya! ¡Estamos ansiosos por ti! 🚀🎉🌷🧡🌷”, “Ahí estás, como el Fénix renacido 🐦‍🔥 Decir que estamos orgullosos de ti se queda corto” y “Gracias por brindar esperanza a millones de personas”, le comentaron en Instagram.

Amaia se muestra fortalecida, pero genera confusión

"¡Finalmente, la luz ha llegado!", fue el mensaje alentador con el que esta artista de 48 años conmemoró su cumpleaños el 26 de agosto pasado. La cita estuvo respaldada por una imagen en la que Amaia yace en el pasto vistiendo un vestido de color blanco, con el sol a contraluz, logrando que sus rayos la iluminen de una forma bastante única.

Parece que está viviendo un período lleno de alegría, y el lunes 9 de septiembre, compartió de nuevo una imagen con sus casi un millón de seguidores en Instagram. No obstante, esto resultó en cierta confusión para algunos, debido a su aspecto enormemente rejuvenecido.

Montero apareció en un pequeño vestido satinado de color blanco, sin mangas, que complementó con unas sandalias de lazos enormes en tono rosa pastel. Su expresión era dichosa, radiante, pero los especuladores consideraron que podría ser alguien de su familia. Los comentarios en línea incluyeron frases como “¿Acaso no es ella, verdad?”, “Amaia, has cambiado completamente”, “Debe ser su hermana”, “Es su hermana seguro”, “No pareces ser la misma persona” y “Definitivamente, no es ella XD”. Muchos otros insistieron en que sí era Amaia, aunque hasta el momento la propia cantante no ha hecho ninguna aclaración.