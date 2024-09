“Entra a ganarse las lucas y a jugar”: Angélica Sepúlveda opinó sin filtro sobre Sebastián Ramírez y aseguró que son parecidos

Angélica Sepúlveda dio su sincera opinión sobre Sebastián Ramírez, tras la denfesa del chico reality por su conflicto con Manuel Napoli en “Gran Hermano”.

“Piscópata de mier… el tiempo me dio la razón (…) Angélica, no te conozco, pero nadie te va a pegar”, escribió Tatán en una publicación de Instagram en aquella ocasión.

En este contexto, la ‘Fierecilla de Yungay’ conversó con Página 7 sobre el exjugador de la casa más famosa del mundo. “A Sebastián Ramírez yo no lo conozco, nunca he estado en un reality con él. Yo creo que me pasa como al público, que uno tiene un prejuicio respecto a todo lo que se ha hablado”, comenzó diciendo, haciendo alusión “al tema de la pensión alimenticia, de esta agresión, que no sé si es cierta, que alguna vez se la hizo a una polola. Pero insisto, ese es el prejuicio, de lo que yo he leído”.

“No lo conozco, pero el año pasado yo vi Gran Hermano. Me pasa con él que me genera una parte de rabia, de descontrol, de ‘cómo puedes hacer eso con las mujeres’, pero también este otro lado, que es parecido a mí”, aseguró la ganadora de “Granjeras” sobre lo que ha visto en pantalla sobre Sebastián.

¿En qué son parecidos?

Según las palabras de Angélica al medio ya mencionado, a Ramírez “se le salen palabras y tiene reacciones sin control. Nosotros reaccionamos, pero a los 10 minutos se nos olvidó lo que hicimos y andamos cagados de la risa”, añadió.

De hecho, la última eliminada del reality de CHV comentó que “me gustaría en algún momento estar en un reality con él, aunque no sé cómo nos podremos llevar. O nos vamos a llevar bien o muy mal”.

“Pero siento que Sebastián, al igual que yo, cuando entra a un reality, entra a ganarse las lucas y también a jugar. Sobre todo en Gran Hermano, donde uno entra a hacerse amigos de todos o a hacer colapsar a la gente para que se vaya”, explicó Sepúlveda.

“La única forma de mantenerte si el público te va a votar, y tú sabes eso, es picanear a tus compañeros, para que se aburran”, cerró.