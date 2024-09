“Fue una semana antes del accidente”: Gonzalo Ramírez compartió inéditas fotos de Felipe Camiroaga en “Mucho Gusto”

Durante la mañana de este miércoles 11 de septiembre, Gonzalo Ramírez estuvo visitando la casa de Felipe Camiroaga, esto con el objetivo de promociar la fundación en honor al difunto animador de TVN.

Cabe destacar que ambos comunicadores iniciaron una amistad mientras ambos trabajaban en la señal estatal, en donde participaron juntos en “Buenos días a todos”.

En este contexto, es donde el periodista abrió el baúl de los recuerdos y mostró inédita imagen desconocida de Felipe. “Esa es una foto que para mí me pareció súper bonita, y por eso la quise compartir”, partió diciendo en el matinal “Mucho Gusto” desde la comuna de Colina.

“No tengo muchas fotos, me encantaría tener más, pero los teléfonos no tenían tanta capacidad, pues uno no tenía el switch de estar registrando”, añadió, asegurando que “uno se arrepiente ahora de no haber sacado más fotos”.

Detalles sobre la tierna imagen

En relación a la fotografía, Gonzalo reveló que “esa foto es muy especial, por qué se las comparto, pues resume el espíritu de la fundación Felipe Camiroaga (…) pues a él le gustaba mucho el campo y también los niños por esa alma sana”, explicó.

Sobre la fecha de la captura, el periodista dijo que “fue una semana antes del accidente, fueron los últimos momentos que compartimos, ahí está con mi hija, está con la Emilia”, señaló, según consignó Página 7.

“Lo primero que hizo, esto fue en el campo en Coihueco, fue subirla al caballo (…) le gustaba mucho esa conexión”, sostuvo.

De igual manera, Ramírez detalló que “fue el fin de semana antes del último capítulo del Buenos días a todos, por eso se afeitó la cara completa, porque se había dejado ese bigote grande de charro”.

“Entonces, para que no lo agarraran para el leseo, se afeitó por completo, por eso llegó sin barba (…) se especuló mucho si se había hecho un retoque, pero no, había estado en el campo de Coihueco que se había comprado hace poco”, afirmó.

Los millarios regalos que daba Felipe

De igual forma, Gonzalo también habló sobre los millonarios obsequios que daba Felipe durante las reuniones con sus compañeros de canal.

“En esas fiestas rifó unos autos y motos, así que se ‘rajó’ el hombre con todo el equipo, fue bien bonito”, rememoró, enfatizando en que “yo creo que el gran regalo que le dio a esa gente eran los momentos que estuvo con las personas, incluso para las personas que recibieron esos premios”, complementó.

De hecho, confidendió la forma en que se ganaban estos premio. “Me acuerdo de que se le ocurrió para ese concurso, que el ganador era quien estiraba la mano con un guante especial y se le posara su halcón”.

“Le ponía color e inventaba cuestiones, era bien entretenido, era siempre una aventura”, cerró.

Acá te dejamos las imágenes:

Felipe Camiroaga | Mucho Gusto