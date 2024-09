“Lo pienso todos los días”: Camila Andrade llora al recibir mensaje y especial regalo de parte de Kaminski en “Gran Hermano”

Camila Andrade protagonizó un emotivo momento durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, y es que la jugadora recibió un mensaje y un especial regalo de parte de su pareja Francisco Kaminski.

El día llenó de emociones comenzó cuando la producción le hizo llegar un presente de parte del animador: un poleron que aún mantenía el aroma de su pololo.

Este hecho provocó el llanto de la comunicadora, quien inmediatamente se cambió de ropa para poder usar la prenda del animador.

“Este es el polerón de mi novio y sabía exactamente lo que era porque cuando abrí el box sentí el olor inmediatamente. Entonces, me emocionó harto sentir un poco de él en esta casa, sentir esto acá ayuda mucho al corazón, a la cabeza, al alma”, expresó en el confesionario tras recibir el objeto, confesando que extrañaba el contacto físico, entre ellos los abrazos, los besos y cosas tan sencillas como tomarse la mano.

Asimismo, aseguró “antes de entrar, él fue un apoyo fundamental y hasta el último segundo apoyó mi decisión. Pasé momentos muy complejos antes de entrar aquí y me hace mucho falta”, cerró

El mensaje de Kaminski

Aunque eso no fue todo puesto que durante la transmisión en vivo junto a Diana Bolocco, Camila recibió otro presente de parte de “Gran Hermano”.

El primero fue un mensaje de su mamá y su hermana, quienes le comentaron que su participación en el encierro estaba siendo increíble, que se estaba mostrando cómo ella es día a día y que a la gente le está gustando lo que ve en la pantalla.

Acto seguido, salió Kaminski en la pantalla, quien le envió un tierno mensaje a su actual pareja: “Hola mi amor, ¿cómo estás? Te mando este video para decirte que te amo mucho, que estoy bien, que te echo mucho de menos, que no hay segundo ni minuto que no piense en ti”.

“Te admiro mucho, eres una mujer extraordinaria, llena de valores y de cualidades positivas. Te sigo en cada momento y de verdad agradezco a la vida tener un premio tan importante como tú a mi lado”, le aseguró.

“Te mando un beso gigante, espero verte pronto. Sigue adelante, sigue luchando y sigue siendo tú, y de verdad, siente mi amor en cada segundo. Te amo con toda mi alma”, cerró Francisco.

Por su parte, y entre medio de lágrimas, Camila Andrade comentó que sí esperaba recibir un video de su círculo más cercano en algún momento.

“Los echo mucho de menos (...) respecto a mi familia decir que yo un poco he sentido una deuda con ellos porque ellos también sufrieron mucho conmigo en este último tiempo y por eso me da una emoción muy grande en el corazón sentir que ellos se sienten orgullosos de mí (...) Lo único que quiero para ellos es amor y felicidad porque me dio mucha tristeza que ellos también sufrieran conmigo”.

Sobre la imagen que está proyectando afuera, Camila aseguró que se está cumpliendo su objetivo por el cual entró al programa y es conocer la sencillez con la cual se desenvuelve en el día más allá de un episodio en su vida, de su trabajo. “Mi regalo más grande acá ha sido la manifestación del público, que me vayan dejando semana a semana cuando me ha tocado estar en las placas finales”.

En relación a las palabras de Kaminski, Andrade dijo: “Nosotros dos vivimos hartas cosas en este último tiempo de una manera súper pública y masiva, entonces, yo sé que es exponerse un poco pero sabía que iba a llegar ese mensaje en algún minuto porque me conoce y mi familia me conoce”.

“Él sabía que para mí era importante recibir ese mensaje, y aprovecho también de decirle que yo también lo extraño mucho, que lo amo y que lo pienso todos los días desde que entré. Nunca he mandado este mensaje a la cámara, es primera vez que lo digo, me cuesta mucho decirlo porque no soy muy así en lo público, pero sí en lo privado”.

“¿Te proyectas con él a futuro?”, le consultó Diana, a lo que Cami respondió: “Yo creo que cuando uno está con alguien, ojalá, eso perdure en el tiempo. Ha sido un momento súper tormentoso y de no tanto tiempo tampoco, por esta decisión que yo tome de estar acá y al final sentir que hay un cariño y un amor así como importante igual es lindo”, manifestó, terminando de mandar un saludo a su familia.