“Los miedos que tu guardas”: Pangal Andrade y Pancho Rodríguez tuvieron su primer cara a cara en ¿Ganar o servir?

Un duelo de titanes. Así fue el cara a cara entre Pangal Andrade y el recién ingresado a ¿Ganar o servir? Francisco Rodríguez, el deportista que triunfa en la televisión peruana, como experto en competencias físicas.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió en una actividad donde el equipo que perdió la prueba y quedó como sirviente, tuvo que entregar un ramo de flores a los ganadores y explicar su significado.

Ahí, el oriundo del Cajón del Maipo le entregó un arreglo floral, pero con espinas, la cual llamó “muerte súbita”.

“Esta se llama muerte súbita, representa lo más lindo, la final, el premio, pero para llegar a eso está medio complicado. Si llegas a la final, tienes que llegar bien, porque si llegas a las flores amarillas... Con cariño, Panchito”, le dijo, dando a entender que el amarillo representaba un funeral.

Pero, Rodríguez no se quedó callado y aprovechó el momento para enrostrarle el supuesto temor que tenía por él, debido a que llegó a quitarle su liderazgo en en el rendimiento deportivo.

“Estoy emocionado por tu regalo. La vida me ha enseñado que lo que uno intenta demostrar, de repente, es el espejo de lo que ve en la otra persona. Lo más probable es que con esto, sean los miedos que tú guardas”, le dijo desafiante.

Además, agregó que “espero que tomes esos mismos consejos, porque el camino de espinas puede ser muy peligroso. Pero cuando uno logra sortear eso, es ahí cuando se ven los resultados”, le dijo, quien competirá en la final del reality junto a Pangal, consignó Página 7.

PUBLICIDAD

¿Quién es Pancho Rodríguez?

Pancho Rodríguez tiene 39 años, dos hijas y también se ha hecho conocido en Perú y Paraguay, tras haber participado en programas de competencias, por lo que ingresa al reality de Canal 13 con altas expectativas de encontrarse con Pangal Andrade y competir con él.

“Se va a dar algo que la gente quiere ver, que es que compita con Pangal. Los fans me comentaban mucho que entrara a un reality como éste, para poder toparme con Pangal y competir. Va a ser entretenido todo lo que se dará con él”, añadiendo que “a mí me encanta la competencia y creo que soy un competidor bastante fuerte y completo”, señaló Rodríguez.

En ese contexto, destacó que “en nueve años nunca he perdido una final, en los duelos finales de los programas en los que he estado en Perú nunca nadie me ha ganado en 9 años, así que son 9 años invicto y esperemos que con ‘¿Ganar o Servir?’ sea el décimo”.

El ex Calle 7 confidenció además que al reality show de Canal 13, “vine a ganar, a pasarlo bien y a sentirme libre”.