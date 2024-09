“No era un diálogo”: Camila Power reveló que recibió inesperado llamado de Sebastián Ramírez tras su salida de “Gran Hermano”

Camila Power habló sobre su actual vínculo con Sebastián Ramírez, esto tras su breve romance que protagonizaron durante las primeras semandas de la segunda temporada de “Gran Hermano” .

PUBLICIDAD

Ambos mantuvieron una relación dentro de la casa más famosa del mundo, lo cual generó una ola de críticas con respecto a la actitud de ella y su discurso.

Ahora, la chica reality se refirió a los rumores sobre un supuesto encuentro que tuvo con Tatán Ramírez luego de su eliminación del reality de CHV. “La Power con Sebastián anoche en una fiesta techno”, aseguró la cuenta de Instagram @tiomichi.cl.

En este contexto, es donde Camila aprovechó su participación en el programa digital “Fuera de la Casa” para desmentir totalmente el encuentro con Ramírez.

“¡Cómo puede ser que tomen una verdad por ‘vi a...’!”, arremetió. “Vi el mensaje y les dije ‘¡yaaa, se pasan para inventar hue...! Y ahí quedó, filo mi verdad”, agregó.

“No ha pasado nada, no lo he visto (a Sebastián). Recibí un llamado eso sí”, confesó la exjugadora, sorprendiendo a los panelistas Constanza Capelli, Jorge Aldoney y María José Castro (Lady Ganga).

“Él habló en stories y fue bien heavy lo que dijo, ¿el llamado estuvo igual de heavy?”, consultó Castro, a lo que Power respondió: “Idéntico, fue tal cual”.

PUBLICIDAD

“Número desconocido, ahora como me están llamando a cosas, contesto todo y contesté. Fue la historia multiplicada por 1.000. No era un diálogo y cuando no se puede dialogar, chao no más”, destapó la influencer.

¿Qué dijo Sebastián sobre Camila?

Cabe recordar que hace un par de días Sebastián utilizó su cuenta en Instagram para referirse a las declaraciones de Camila sobre su aventura en la casa.

“Cabros, porfa, no puede ser esta hu... Víctima nivel Dios. Yo que te agarré cariño ¡Me porté excelente! Maldad pura. Todos se cuelgan... qué terrible. Y yo le tenía buena a la mina hu... fui bacán con ella”, señaló Ramírez en la mencionada plataforma.