“Por culpa de ustedes no resultó, me lo espantaron”: Titi García-Huidobro contó que está soltera otra vez y culpó a Daniel Valenzuela y Rafa Araneda

Entre bromas y risas, la animadora de radio y televisión Titi García-Huidobro contó en el programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex que nuevamente está soltera, luego que una incipiente relación que había comenzado con “un colágeno” llegara abruptamente a su fin tras apenas un mes.

PUBLICIDAD

Todo salió a la luz cuando junto a su compañero de labores, Daniel Valenzuela, comentaban un estudio que asegura que las mujeres solteras y sin hijos son más felices, instante que Valenzuela aprovechó para preguntarle “¿por eso terminaste a un mes de estar en pareja?”.

A lo que ella, con una sonrisa en el rostro respondió que “por eso no te cuento nada viste, ¿somos amigos o no somos amigos?”, mientras que Valenzuela insistió preguntando “¿pero terminaste o no terminaste?”.

Ahí, Titi García-Huidobro no tuvo otra que contar la firme y confirmar que su incipiente romance, llegó a su fin, todo porque el galán “se espantó”.

Culpó a Daniel Valenzuela y Rafael Araneda

“Bueno, por culpa de ustedes no resultó po, lo asustaron, cómo que ‘qué hicimos’, lo espantaron. Imagínense, un gallo que no tiene nada que ver con el medio artístico, salió en todos los portales, me entrevistó el Patito (Sotomayor), me entrevistó el Dani (Fuenzalida), el Rafa (Araneda)”, señaló la animadora.

Luego, Titi García-Huidobro añadió que “el gallo se asustó po dijo ‘yo no soy famoso, no he pedido ser famoso’”.

Ante esto, Daniel Valenzuela le preguntó “Ya, pero ¿cómo te sentí sola, como te sentí soltera?(sic)”, y ella muy a su estilo respondió que “la raja jajajaja”.

PUBLICIDAD

Después, Valenzuela reflexionó que con el paso de los años es más difícil encontrar pareja porque “uno se va poniendo más mañoso, es que son cinco años po titi, volver a compartir tu espacio, tus cosas, tu cama!”

A lo que ella contestó riendo que “no alcancé” (a compartir la cama), agregando eso sí que tras este fallido romance se dio cuenta que tiene “58 mamás”. “Entre tú, el Rafa (Araneda), me lo corretearon, me corretearon al único pololo que había encontrado en cinco años”, aseguró Titi García-Huidobro.

Finalmente, señaló que pese a todo está tranquila y feliz, mientras que apuntó que “el amor aparece donde uno menos lo piensa, es verdad”.