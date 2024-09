“Tenemos una relación más cómplice”: Valentina Roth confiesa que la maternidad fortaleció su lazo con su madre

Valentina Roth, la exchica reality y bailarina, ha experimentado un cambio trascendental en su vida desde que se convirtió en madre de la pequeña Antonia, hace poco más de un año. Su maternidad no solo ha transformado su día a día, sino que también ha marcado un hito importante en su relación familiar, especialmente con su madre, Katya Soracco.

En una entrevista reciente con el diario LUN, Roth reveló que el lazo con su madre ha mejorado significativamente gracias a la llegada de Antonia. “Me he acercado a mi mamá desde una mirada de admiración y comprensión por todo lo que ella ha hecho por sus hijos. Antes de ser mamá no la entendía”, explicó la exgimnasta.

Roth, quien comparte con frecuencia su vida familiar en redes sociales, incluyendo momentos especiales junto a su hija y su pareja, Miguel de la Fuente, admitió que antes no lograba empatizar completamente con las decisiones que su madre había tomado cuando ella era más joven. “Uno no es consciente de lo que significan estas acciones o decisiones que uno tiene que tomar a veces como mamá y que ella tomaba también por mí”, confesó.

Para Roth, la maternidad le ha brindado una perspectiva completamente nueva sobre su relación con su madre. “Antes no lograba empatizar con ella. Ahora sí entiendo todo, jajaja. Y no es que tengamos una relación de amigas, porque ella siempre va a ser mi mamá, pero sí tenemos una relación más cómplice. Eso me tiene feliz, tranquila y en paz” , agregó.

“Mi vida se ordenó”

En cuanto a su primer año como madre, Roth describió los primeros meses como “caóticamente hermosos”. Aunque al principio las noches sin dormir y el cansancio físico le pasaron la cuenta, ha aprendido a adaptarse a su nueva realidad. “Me afectó mucho que la Antonia despertara tanto en las noches, entonces siempre andaba con sueño y parecía zombie. Menos mal que tengo mucha energía y me gusta levantarme temprano”, comentó con humor.

La maternidad también ha tenido un impacto positivo en otros aspectos de su vida. “Estoy mucho más tranquila, enfocada en mi trabajo, que es una página de entrenamiento, y en mi clínica estética. Chao carretes, chao alcohol. Mi vida se ordenó”, concluyó.