Actriz y cantante argentina Yas Gagliardi cuenta cómo llegó a protagonizar exitosa serie juvenil: “Soy una chica que sueña con lo mismo que Melody”

La actriz y cantante argentina Yas Gagliardi es la protagonista de la serie de Prime Video, “Melody, la chica del metro”, la que se ha convertido en una de las producciones juveniles más vistas del streaming en Latinoamérica.

En sus 13 capítulos, se muestra a una chica llena de sueños que parecen imposibles, pero que puede comenzar a concretar gracias a ser descubierta por un importante productor musical.

En conversación con Publimetro.cl, Yas Gagliardi contó cómo llegó a la serie y qué le depara el futuro en lo inmediato.

“Era un personake que podía ir muy bien conmigo”

Al momento de ser contactada para la serie de Prime Video, Yas Gagliardi contaba con una emergente carrera en la escena trasandina, instante en el que José Luis Pagán, músico y productor ejecutivo de la serie le realizó el ofrecimiento que no pudo rechazar.

“Un día estaba en casa y recibí el llamado de Pepe, quien me contó sobre este proyecto y de esta chica que soñaba con la música y me dijo que sentía que era un personaje que podía ir muy bien conmigo, porque yo precisamente soy una chica que sueña con lo mismo que Melody. Me preguntó si quería hacerlo y yo, con toda la felicidad y la emoción del mundo, le dije que sí y así arranó el proyecto”, contó con entusiasmo.

Sin embargo, la actriz y cantante ya tenía una conexión con los creadores de la serie, ya que Pagán fue el productor de su primer disco, en el que se incluye un tema con Sara Lenore, artista estadounidense que tiene un rol estelar en ‘Melody’.

Sobre el repertorio musical de la serie, Yas comenta que “fue un proceso hermoso, la verdad es que las canciones son recontra pop que es un estilo que a mí me encanta y son canciones que hablan mucho de la magia y de los sueños, algo con lo que yo me identifico mucho”.

Nueva música

En tanto, para lo que queda del año, Yas Gagliardi contó que estará enfocada en su carrera como solista, comentando que pronto se viene un concierto y nuevos proyectos.

“Se viene mucha música nueva, el 26 de septiembre sale mi nuevo single, así que estoy a full con esa movida, además voy a volver a mi ciudad (Córdoba) a tocar y después se viene un proyecto nuevo de streaming donde voy a estar participando con unos amigos; hablaremos de la vida, de la música y la actuación y de un montón de cosas más”, adelantó la artista.

‘Melody, la chica del metro’ está disponible en Prime Video para el público de Latinoamérica y Estados Unidos. La producción, que fue grabada en Miami y Buenos Aires, cuenta con las actuaciones de Yas Gagliardi, Sarah Lenore, la coprotagonista, y Juan Caruso, actor del exitoso film La Sociedad de la Nieve, entre otros. Del mismo modo, su soundtrack está disponible en las plataformas digitales.