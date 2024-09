“Nos dimos unos calugazos a escondidas”: Carolina Soto habló sobre los dos romances fugaces que tuvo en “Rojo”

La cantante nacional Carolina Soto entregó unas impactantes confesiones durante su aparición en el programa animado por Eduardo de la Iglesia, “Todo va a estar bien”, de Vía X. Ella recordó sus inicios en el espacio de talentos de TVN, “Rojo, fama contra fama” y los fugaces romances que tuvo.

PUBLICIDAD

Su confesión sucedió durante una dinámica de juego en donde el animador le colocó las imágenes de Mario Guerrero, Rodrigo Díaz, Nelson Mauri, Yamna Lobos y Daniela Castillo. Él le pidió que escogiera a uno para vivir una noche de pasión.

“Hay dos pa’ la casa (Rodrigo y Nelson posiblemente por su orientación sexual); con Yamna y Dani tampoco, y con Mario tampoco. Es que te tiene que excitar la persona, aunque sea hipotéticamente”, reclamó Soto.

Esto motivó la siguiente deshinibida pregunta: “¿Hay alguien de ‘Rojo’ que alguna vez te haya excitado?”. La cantante no lo pensó dos veces y respondió que “claro, varios, pero después me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad”.

Carolina Soto Captura: Todo va a estar bien de Vía X

El mercado de “Rojo”

Carolina Soto reclamó juguetonamente de por qué le hacía esas preguntas, pero no por eso iba a dejar de responder. “Había uno que me excitó en un momento y yo le di unos besos, nos dimos unos calugazos a escondidas”, reveló.

Sobre la identidad de esta persona, ella reveló que se trataba de un bailarín, pero también se besó con un cantante. “Después me di cuenta que era de la otra Isapre”, dijo en tono de broma. Sin embargo, Carolina no precisó si se trataba del cantante o el bailarín.

“Lo que te puedo decir es que los dos besaban muy bien, y yo también obvio. Yo nunca he contado esto. Hay muchos secretos, hay una biografía no autorizada de ‘Rojo’”, agregó la cantante. De igual forma, ella dijo que no va a revelar todo porque “se acabaría la magia, imagínate si contamos todas las cuestiones, da para mucho”.

Finalmente, sobre “el mercado” que había en el programa juvenil, Carolina Soto dijo que no había mucho dónde escoger. “No había mucha opción, era escasa la pesca porque todos teníamos distintos gustos, todos teníamos distintas preferencias. Las mías coincidían con algunos y entrábamos a competir”, afirmó.