“Pondría las manos al fuego”: Gala Caldirola defiende a Mauricio Isla tras rumores de infidelidad con nueva participante de “¿Ganar o Servir?”

Gala Caldirola defendió con garras a su exesposo, Mauricio Isla, y es que la española no aguantó y encaró a uno de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?” por hablar mal del futbolista.

Todo comenzó en una dinámica liderada por Karla Constant, el cual consistía en un cabildo abierto donde los participantes iban al estrado para hacerles preguntas. En este contexto, es donde la chica reality y Javiera, hablaron sobre su tema en común: ambas tuvieron un romance con el deportista.

En primera instancia, Gala comentó: “Lo que pasó con ella no me importa porque yo ya no estaba con él, y qué bueno que conozca mujeres tan simpáticas como ella”.

Por su parte, la nueva jugadora del reality de Canal 13 aseguró que su relación con el capitán de la Selección chilena fue algo fugaz, no una relación formal, aunque en una ocasión viajaron juntos a México.

La polémica pregunta de Botota

En ese momento, Botota Fox planteó la siguiente interrogante: “¿Realmente ella cree que esa relación fue después de haber terminado o puede que se hayan hablado antes, cuando ustedes estaban juntos con el Huaso?”.

Mientras que Javier negó rotundamente haber sido la amante, Gala contestó categóriamente que “pondría las manos al fuego de que él nunca me fue infiel”, agregando que ella tiene derecho a opinar y defender a su expareja de las malas lenguas puesto que es el padre de su hija.

Eso sí, no es el único hombre que tienen en común puesto que ambas mujeres también han tenido una especie de relación con Raimundo Cerda. Cabe recordar que Gala y el exGran Hermano mantuvieron un apasionado vínculo dentro del encierro de Canal 13, en donde se les vio como una feliz pareja por varias semanas.

Sin embargo, Javiera tuvo una especie de romance con el rubio antes de entrar al reality, aunque algo más casual. “Con el Rai somos amigos ahora, fue un touch and go. No fue una relación”, explicó la nueva participante de “¿Ganar o Servir?”.