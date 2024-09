“Yo la miraba y decía que era linda”: Pancho Rodríguez reveló que le atrae Faloon Larraguibel desde Yingo

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Pancho Rodríguez confesó que lleva años de su vida admirando la belleza de Faloon Larraguibel.

En un nuevo cabildo abierto, mientras que ambos fueron llamados al estrado a hablar de su relación pasada, él confesó que en “Yingo” estaba enamorado de su actual compañera de encierro.

“Era como un amor imposible porque ella no estaba soltera, yo tampoco. Yo la miraba, decía que era linda, pero nunca intenté hacer nada, para respetar las situaciones de ambos”, reveló Pancho en la dinámica dirigida por Karla Constant.

Por su parte, Faloon comentó que nunca supo que él la amaba en secreto. “Hay que averiguar si siente lo mismo”, indicó.

Acto seguido, le consultaron a la comunicadora cuál de sus pretendientes le atrae más, Raimundo o Pancho, a lo que contestó: “No he tenido nada con nadie porque ninguno me había llamado la atención. Pero ahora sí hay una persona que me llama la atención, Pancho, para que hablemos más”, aseguró.

A Pancho le gusta Faloon

Cabe recordar que no es primera vez que Rodríguez habla abiertamente sobre sus sentimientos por la exanimadora de Zona Latina.

De hecho, en una actividad en donde el exCalle 7 y Javiera Belén estaban recibiendo besos de sus compañeros, tuvo su primer acercamiento con la animadora. En primera instancia, fue Pangal Andrade quien le pasó la lengua por el cuello de Pancho. “Esa lengüita sabe cómo es el recorrido. Por su estilo yo creo que es la Fran”, especuló, de forma errada.

Luego lo besó Faloon Larraguibel y adivinó correctamente: “Estos labios son de Faloon. Creo que tiene unos labios muy tiernos”.

Tras esta dinámica, Pancho le dijo a Facundo González que se siente atraído por Faloon. “Es demasiado linda, demasiado. Pero no le digas nada”, declaró mientras la mirada.