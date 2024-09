“Él se me acercó por la espalda”: Carola de Moras reveló incómodo momento con Parived y sorpresivos llamados del ex de Tonka Tomicic

Carolina de Moras estará como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre diversos rostros del mundo del espectáculo con los cuales ha sido involucrada durante su carrera en televisión.

Uno de ellos fue Tonka Tomicic, en donde se refirió a la supuesta rivalidad que existe con la modelo, hecho que fue desmentido por la exanimadora del Festival de Viña del Mar. No obstante, sí se refirió a la figura de Parived, revelando que lo conoció años antes de su relación con la exanimadora de Canal 13 y admitió haber recibido llamadas del consejero espiritual.

Sobre el ahora imputado por el “Caso Relojes”, Carola comentó: ‘’Más que el magnetismo, es un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe como llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística”, aseguró de entrada.

“¿Te llamaba por teléfono?”, le preguntó Julio César Rodríguez, animador del programa. A lo que Moras respondió: “Cuando partí el matinal me llamaba. Me llamaba para hablarme del equipo del matinal (...) me daba consejos’'.

“Tonka trabajaba en el 13, tú en TVN y él te llamaba a ti, ¿por qué te llamaba?”, reflexionó el rostro de CHV, dudando de los motivos detrás de Parived.

Por su parte, la modelo comentó que él se comunicaba con ella para “hablarme del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así. Hasta que decidí no contestar más’'.

El incómodo momento con Parived

Sin embargo, hubo una acción del exesposo de Tonka que la dejó anonadada y es que Parived hizo un movimiento que perturbó a Carola.

‘’Un episodio que pasó que tuvimos un acercamiento en un lugar, él se me acercó por la espalda, yo pensé que me iba a saludar y no me saludó (...) y me hizo como una rozada de espalda, una rozada con intención, una imposición de mano. Yo quedé para dentro’', comentará la exrostro de CHV.