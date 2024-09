“En una discusión él me agredió”: Michelle Carvalho se sinceró sobre una violenta relación en la que estuvo

Los dos participantes de “Gran Hermano” que acaparan la atención de la audiencia por su inminente romance, Michelle Carvalho y Pedro Astorga, tuvieron una íntima conversación en la casa más famosa del mundo, en donde la brasileña se sinceró sobre una relación tóxica que mantuvo.

Ella partió recordando un fuerte accidente de auto que protagonizó con su expareja. Después de escuchar este relato, el primo de Pangal le consultó cuánto tiempo duró con él. “Un año y medio. Yo creo que, si no hubiera sido por su familia que era, literal, demoniaca, yo creo hubiéramos durado harto, porque me gustaba harto. Pero tenía una familia asquerosa”, respondió.

La hermana de su expareja era un particular punto de estrés para su relación. “La hermana estaba completamente obsesionada con él, lo celaba como hombre, no como hermano, era una relación muy bizarra”, comentó la modelo.

Carvalho le sugirió a su cuñada que fuera a un psicólogo, lo que fue respondido de una manera violenta. “Se volvió loca, la mina un día me pegó. La única reacción que tuve fue darle un manotazo en la cara, la mina se fue para atrás y dijo ‘me pegaste’. Yo temblaba, de hecho, me voló dos uñas y me empezó a amenazar de muerte”, continuó.

“Quedé entera traumada”

Al ser testigo de los hechos, su pareja de ese entonces se alineó con Michelle, lo que no le cayó nada bien a su familia. Ellos le insistían que tenía que estar de lado de su hermana. “Yo creo que el gallo estaba tan colapsado con todo lo que venía pasando, que un día en la casa, en una discusión él me agredió, él me pegó un combo en el brazo”, relató la brasileña.

Al darse cuenta de lo que hizo, él comenzó a pedirle disculpas a Michelle, pero la relación no iba a prosperar. “Me ofreció disculpas y yo le dije que hasta aquí no más llegamos. Cuando se fue, yo lo funé, fueron dos años de terror, imagínate, no solo de terror psicológico, sino que agresiones, pues me pegó la hermana, me pegó él”, complementó.

Pedro estaba escuchando atentamente las palabras de Michelle, y dijo que con razón estaba soltera. “Quedé entera traumada, así que le dije ‘no, chao’. Ahí agarré rechazo, fobias, por eso te digo que tengo muchas cosas que sanar”, confesó.

Astorga le aconsejó que tenía que soltar esas trabas para estar mejor, Michelle estaba de acuerdo y agregó que “hoy estoy bien y tranquila, pero quizás no es el momento de conocer a alguien”. Su eterno enamorado la quedó mirando y se despidió de ella con un beso en la frente antes de irse a acostar.