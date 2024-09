“Está en su casa y es por sus actos, no por nosotros”: Pamela Díaz realiza potente descargo tras proceso judicial de Cathy Barriga

Pamela Díaz realizó un potente descargo en el más reciente capítulo de “Hay que decirlo” en relación al actual proceso judicial de Cathy Barriga.

Cabe recordar que la exalcaldesa de Maipú fue reformalizada durante esta semana, en donde se decretó que se mantendrán con arresto domiciliario total. De igual manera, confirmaron que esta medida cautelar podría ser cambiada el próximo 29 de octubre en una nueva audiencia.

En este contexto, es donde la exchica “Mekano” grabó un video después de su audencia aclarando que está exhausta de la situación.

“Quiero agradecer siempre sus mensajes de cariño. Yo estoy cansada la verdad, porque se junta con las Fiestas Patrias y llevo años con temas como este en fechas especiales. Entonces, cansa, agota”, manifestó en el registro en sys redes sociales.

“Es agotador, estoy cansada, porque son procesos muy largos y quizá cuánto más queda. Hay personas que se aprovechan de esto y hacen mucho daño”, añadió Barriga.

Pamela se lanza contra Cathy

Estas palabras no le gustaron nada a “La Fiera”, quien aprovechó las pantallas de Canal 13 para mandarle un mensaje a su excompañera de “La Granja Vip”.

“Primero, quiero decirle que se ve muy guapa, que no creo que esté tan cansada”, comentó Díaz, aludiendo a su look.

“Me llama la atención y me molesta un poco, cuando dice que está cansada. Cansada está la gente que se levanta a las 5 de la mañana y que trabaja hasta las 9 de la noche, que no puede ver a sus hijos, que no puede juntar lucas”, expuso la exTierra Brava.

“Usted está en su casa y es por sus actos, no por nosotros, no son nuestras culpas”, aseguró, sacando algunos aplausos.

Finalmente, Pamela aseguró que Cathy está disfrutando de toda esta atención mediática. “Más allá de un tema familiar que la perjudica, creo que lo goza, le encanta”, dijo la animadora del programa.