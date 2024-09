“Me faltó verdad, transparencia y compañerismo”: Carola de Moras cuenta la firme sobre su distanciamiento con Rafael Araneda

Carolina de Moras estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Podemos Hablar”, espacio en donde aprovechó de hablar de los vínculos que ha generado con diversos rostros de televisión y uno de ellos fue con Rafael Araneda.

Cabe recordar que ambos fueron animadora del Festival de Viña del Mar, en donde forjaron un lazo importante y compartieron este importante momento en su carrera. Sin embargo, esta relación no quedó en buenos términos.

“Creo que fue una historia de amistad y trabajo muy bonita. Lo hemos conversado con Marcela (Vacarezza)… yo no tengo nada pendiente”, afirmó en algún momento el “Tío conductor” sobre el vínculo con la modelo, agregando que su distanciamiento es una tema delicado.

La respuesta de Carola

Ahora, la comunicadora fue consultada sobre esta situación en el programa conducido por Julio César Rodríguez.

‘Yo no soy una persona, en ningún caso, enrabiada, ni una persona que queda como con el alma quebrada con alguien, ni lo elimino a mi vida, ni nada. Pero por supuesto que es posible una conversación, pero para que haya una conversación tiene que haber un acercamiento y una intención de la conversación (...) lamentablemente sí hubo un conflicto que a mí me dolió mucho, porque me faltó, me faltó verdad, me faltó transparencia, me faltó compañerismo ahí, y sobre todo me faltó apoyo de la verdad’', expuso.

‘’Si él quiere acercarse, feliz, pero que me escriba. Que me escriba a mí y no lo diga por la tele’', expresó la exanimadora del “Buenos días a todos”.

Sobre si Rafael ha pedido disculpas por la aparente traición, la modelo respondió que “prefiero no contestar eso”.

En esa línea, agregó que fue un momento “muy duro, a mí me afectó mucho porque me afectó mi vida privada, mi vida sentimental en ese momento. Quedé expuesta con algo que no correspondía tampoco. Entonces, y nadie ahí fue capaz de decir, oye, fue un error, fue un error mío. Perdón, me equivoqué, no me di cuenta. No vi cómo salió esto desde mi teléfono’', cerró Carola de moras.