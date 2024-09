Netflix trabaja en “Conversaciones con un asesino: Charles Manson” dirigida por Joe Berlinge

Netflix ha anunciado la producción de una nueva entrega en su serie de documentales “Conversaciones con un asesino”, centrada en el infame líder de culto Charles Manson. Esta próxima serie de tres partes, dirigida por el aclamado documentalista Joe Berlinger, promete ofrecer una visión detallada y profunda de la mente del criminal más notorio de Estados Unidos.

Charles Manson, conocido por liderar el “Manson Family”, un grupo que cometió los brutales asesinatos de Sharon Tate y otros en 1969, será el foco principal de este nuevo proyecto. Manson intentó incitar una guerra racial con sus actos violentos, dejando una marca indeleble en la historia criminal de América. La serie explorará su psicología y motivaciones, proporcionando un análisis exhaustivo de sus crímenes y su impacto en la sociedad.

La serie será dirigida por Joe Berlinger, conocido por su trabajo en documentales de crimen verdadero como Crime Scene: The Times Square Killer y The Vanishing at Cecil Hotel. Los productores ejecutivos Rachael Profiloski y Axel Gerdau, junto con el productor de historias Charlie Cook, están a cargo de este proyecto.

La producción comenzó a principios de 2024, aunque Netflix aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento. El equipo promete un enfoque minucioso y perspicaz, fiel al estilo de Berlinger en sus anteriores trabajos.

Serie “Conversaciones con un asesino”

Este documental se suma a la serie “Conversaciones con un asesino”, que comenzó en 2019 y ha abordado casos de figuras criminales infames como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy.

Estos documentales exploran la psicología de los criminales a través de entrevistas y grabaciones raras, ofreciendo una visión única de sus vidas y delitos. La serie ha ganado notoriedad por su enfoque detallado y su capacidad para desentrañar las mentes de algunos de los criminales más notorios de la historia.

Además de este proyecto, Berlinger está trabajando en otra serie documental de tres partes en colaboración con RadicalMedia, Craig D’Entrone y Danielle Franco.

Aunque la serie sobre Manson aún no tiene fecha de estreno, se menciona que su enfoque en los aspectos más oscuros de la mente criminal de Manson capturará la atención de los aficionados al género de crimen verdadero.