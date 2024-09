“No eres un niño... Tienes que pensar las cosas antes”: Chama le paró los carros a Manuel tras fuertes polémicas dentro de “Gran Hermano”

Alexandra “Chama” Méndez llegó con todo a la “Gran Hermano” tras convertirse en la ganadora del repechaje, por ende, está ocupando la información de fuera del encierro para poder jugar sus cartas y ayudar a algunos, en este caso, eligió guiar un poco a Manuel Napoli.

“Vamos a hablar algo aquí serio, quiero hablar algo serio contigo”, comenzó diciendo al italiano, ya que el jugador ha protagonizado tensos momentos dentro del encierro de CHV.

“Yo sé que no eres un jugador, pero confío en ti, te lo he dicho muchas veces. Sé que por las cosas que haces no eres un jugador. Si tú fueses un jugador, no dirías las cosas que dices, no harías las cosas que haces”, le aseguró.

Sin embargo, le comentó que debe pensar más en sus reacciones puesto que “no eres un niño. Tienes que pensar las cosas antes de hacerlas”, acusó, a lo que Napoli contestó: “¿A qué te refieres?”.

“A veces tu impulsividad... tú me explicaste porqué eres así y te puedo entender. Yo empatizo y te entiendo, pero no todos lo van a hacer. Así como no empatizan conmigo. Mucha gente, pero porque no me conocen”, le explicó la venezolana.

“Tú eres adulto, tienes que a veces pensar qué cosas sí puedes decir, qué cosas no, porque a veces te excedes. Sé que vienes de otra cultura, a veces te excusas en eso, pero no, pues”, le aclaró, haciendo alusión que no intente justificar su personalidad basado en ese argumento.

El corte de pelo de Yuhui

Posteriormente, la exTierra Brava habló sobre el corte de Yuhui, por el cual Manuel fue sancionado y terminó siendo el primer personaje en la placa de eliminación de esta semana.

“¿Tú te recuerdas que yo te dije lo del pelo? Tú no podías cortarle el pelo así a nadie. ¿Tú te recuerdas que yo te lo había dicho?”.

“Yo sé que no lo hiciste por maldad porque tú adoras a Yuhui”, enfatizó Chama, aunque cerró la conversación con una reflexión: “Pero a veces uno le hace daño a las personas que uno quiere sin darse cuenta”, sentenció a modo de lección.